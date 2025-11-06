शाहजहांपुर में खेल-खेल में किशोर ने आग लगाकर बालक पर फेंकी पेट्रोल भरी शीशी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मीरानपुर कटरा क्षेत्र के कोरियान मुहल्ला में बच्चों के खेल के दौरान बड़ी घटना होने से बच गई। खेल के दौरान 13 वर्षीय किशोर ने शीशी में बाइक से पेट्रोल निकाल लिया और उसमें आग लगा दी। इसके बाद जलती शीशी वहां मौजूद महिपाल के छह वर्षीय बेटे प्रियांशु पर फेंक दी, जिससे उसका पैर झुलस गया।

उपचार कराने के बाद स्वजन बालक को घर ले गए। उनका कहना है कि थाने पर प्रभारी निरीक्षक के न मिलने के कारण तहरीर नहीं दी। कार्रवाई को लेकर बाद में निर्णय लेंगे। महिपाल ने बताया कि प्रियांशु दोपहर घर के बाहर खेल रहा था। तभी मुहल्ले का ही एक 13 वर्षीय किशोर भी वहां पहुंच गया। उसकी जेब में माचिस रखी थी। वह पड़ोस के घर से एक हुक्का उठा लाया और उसे जलाने का प्रयास किया।

हुक्का जब नहीं जला तो कुछ दूरी पर खड़ी बाइक से छोटी शीशी में पेट्रोल निकाल लिया। कुछ देर बाद उसने बोतल में ही माचिस की तीली से आग लगा दी और उसे प्रियांशु की ओर फेंक दिया, जिससे बेटे का पैर झुलस गया। वहां से निकल रहे लोगों ने आग को बुझाया। महिपाल ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराया।