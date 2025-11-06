Language
    शाहजहांपुर में खेल-खेल में किशोर ने आग लगाकर बालक पर फेंकी पेट्रोल भरी शीशी

    By AMBUJ KUMAR MISHRAEdited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:45 PM (IST)

    एक किशोर ने खेल-खेल में एक बालक पर आग लगी पेट्रोल भरी शीशी फेंक दी। बालक गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना लापरवाही के गंभीर परिणामों को दर्शाती है।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मीरानपुर कटरा क्षेत्र के कोरियान मुहल्ला में बच्चों के खेल के दौरान बड़ी घटना होने से बच गई। खेल के दौरान 13 वर्षीय किशोर ने शीशी में बाइक से पेट्रोल निकाल लिया और उसमें आग लगा दी। इसके बाद जलती शीशी वहां मौजूद महिपाल के छह वर्षीय बेटे प्रियांशु पर फेंक दी, जिससे उसका पैर झुलस गया।

    उपचार कराने के बाद स्वजन बालक को घर ले गए। उनका कहना है कि थाने पर प्रभारी निरीक्षक के न मिलने के कारण तहरीर नहीं दी। कार्रवाई को लेकर बाद में निर्णय लेंगे। महिपाल ने बताया कि प्रियांशु दोपहर घर के बाहर खेल रहा था। तभी मुहल्ले का ही एक 13 वर्षीय किशोर भी वहां पहुंच गया। उसकी जेब में माचिस रखी थी। वह पड़ोस के घर से एक हुक्का उठा लाया और उसे जलाने का प्रयास किया।

    हुक्का जब नहीं जला तो कुछ दूरी पर खड़ी बाइक से छोटी शीशी में पेट्रोल निकाल लिया। कुछ देर बाद उसने बोतल में ही माचिस की तीली से आग लगा दी और उसे प्रियांशु की ओर फेंक दिया, जिससे बेटे का पैर झुलस गया। वहां से निकल रहे लोगों ने आग को बुझाया। महिपाल ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराया।

    बेटे को लेकर थाने पहुंचे लेकिन वहां प्रभारी निरीक्षक नहीं मिले। अन्य पुलिसकर्मियों ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी सुखपाल सिंह ने बताया है कि इस प्रकरण में कोई तहरीर नहीं आई है। यदि तहरीर आएगी तो जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

