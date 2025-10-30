शाहजहांपुर में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, पुलिस ने 11 लोगों पर दर्ज की FIR
शाहजहांपुर में मामूली कहासुनी के बाद दो गुटों में लाठी-डंडे चले, जिसके बाद पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह घटना जिले के एक गांव में हुई, जहाँ बहस हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
संवाद सहयोगी, तिलहर। क्षेत्र के बाबूपुर खुर्द ऊर्फ नगरिया गांव में बुधवार को दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली।
गांव निवासी दुर्विजय सिंह ने बताया कि वह अपने चाचा हरिसरन के मकान के पास बेटे अनुज कुमार और भतीजे अंकित के साथ खड़ा था। गांव के जितेंद्र, नरेंद्र, चंद्र प्रकाश, हरीश, मनोज और उमेश लाठी-डंडों लेकर आए और गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने अनुज और अंकित पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों घायल हो गए। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दुर्विजय सिंह की तहरीर पर छह लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली।
वहीं दूसरे पक्ष के जितेंद्र सिंह ने गांव के अनुज, अंकित, अमित, हरिओम और दुर्विजय के विरुद्ध तहरीर दी। उसने आरोप लगाया कि उन लोगों ने गाली-गलौज कर मारपीट की। बीच-बचाव करने आए उसके भाई चंद्र प्रकाश और भतीजे प्रियांशु को भी पीटा गया।
चंद्र प्रकाश के सिर में डंडा लगने से सिर फट गया, जबकि प्रियांशु और जितेंद्र भी घायल हो गए। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
