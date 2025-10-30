संवाद सहयोगी, तिलहर। क्षेत्र के बाबूपुर खुर्द ऊर्फ नगरिया गांव में बुधवार को दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली।

गांव निवासी दुर्विजय सिंह ने बताया कि वह अपने चाचा हरिसरन के मकान के पास बेटे अनुज कुमार और भतीजे अंकित के साथ खड़ा था। गांव के जितेंद्र, नरेंद्र, चंद्र प्रकाश, हरीश, मनोज और उमेश लाठी-डंडों लेकर आए और गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने अनुज और अंकित पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों घायल हो गए। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दुर्विजय सिंह की तहरीर पर छह लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली।