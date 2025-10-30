Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, पुल‍िस ने 11 लोगों पर दर्ज की FIR

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:51 PM (IST)

    शाहजहांपुर में मामूली कहासुनी के बाद दो गुटों में लाठी-डंडे चले, जिसके बाद पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह घटना जिले के एक गांव में हुई, जहाँ बहस हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, तिलहर। क्षेत्र के बाबूपुर खुर्द ऊर्फ नगरिया गांव में बुधवार को दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली।

    गांव निवासी दुर्विजय सिंह ने बताया कि वह अपने चाचा हरिसरन के मकान के पास बेटे अनुज कुमार और भतीजे अंकित के साथ खड़ा था। गांव के जितेंद्र, नरेंद्र, चंद्र प्रकाश, हरीश, मनोज और उमेश लाठी-डंडों लेकर आए और गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने अनुज और अंकित पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों घायल हो गए। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दुर्विजय सिंह की तहरीर पर छह लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं दूसरे पक्ष के जितेंद्र सिंह ने गांव के अनुज, अंकित, अमित, हरिओम और दुर्विजय के विरुद्ध तहरीर दी। उसने आरोप लगाया कि उन लोगों ने गाली-गलौज कर मारपीट की। बीच-बचाव करने आए उसके भाई चंद्र प्रकाश और भतीजे प्रियांशु को भी पीटा गया।

    चंद्र प्रकाश के सिर में डंडा लगने से सिर फट गया, जबकि प्रियांशु और जितेंद्र भी घायल हो गए। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।