Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में जघन्य हत्याकांड: हाथ पैर बांधकर भाई ने उतारा बहन को मौत के घाट, हत्यारा फरार; किराएदार गिरफ्तार

    By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:27 PM (IST)

    देहरादून के प्रेमनगर में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि मुख्य आरोपी युवती का भाई फरार है। नशे की हालत में विवाद के बाद भाई ने बहन के हाथ-पांव बांधकर उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    आरोपित भाई की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रेमनगर की युवती की हत्या के मामले में वसंत विहार थाना पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने शव को ठिकाने लगाने के लिए मुख्य आरोपित की मदद की थी। वहीं हत्या का आरोपित मृतक भाई अब भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपित ने सुल्फे के नशे में पहले बहन के हाथ पांव बांधे और उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह वसंत विहार स्थित पितांबरपुर मजार के पास जंगल में एक प्लास्टिक कट्टे के अंदर से शव बरामद हुआ था। सूचना पर थाना वसंत विहार से पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

    मृतक की पहचान विशाखा निवासी स्मिथनगर, प्रेमनगर, उम्र करीब 22 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने पंचायतनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया और मृतक के ममेरे भाई रोहित कुमार निवासी कारगी चौक शिवम विहार पटेलनगर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया।

    पुलिस टीम ने घटनास्थल व उसके आसपास के क्षेत्र में आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया, साथ ही मृतक के स्वजनों व आसपास रहने वाले लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पता चला कि विशाखा का अपने भाई विशाल के साथ विवाद हुआ था। और विशाल पर हत्या करने का शक जाहिर किया।

    विशाखा के घर के आसपास मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक गई तो दिखा कि 21 व 22 सितंबर की देर रात दो व्यक्ति बाइक पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे लेकर जाते हुए दिखाई दिए। बाइक सवारों की पहचान मृतक विशाखा के भाई विशाल व उसके किराएदार लोकेंद्र उर्फ राजा निवासी ग्राम जलालपुर, थाना बडापुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश वर्तमान निवासी किराएदार स्मिथनगर, प्रेमनगर, देहरादून के रूप में की गई।

    इसके बाद पुलिस ने राजा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि विशाल के साथ मिलकर उन्होंने ने ही विशाखा के शव को टी-स्टेट के जंगलों में साईं मंदिर के पास एक गड्ढे में फेंका था।

    नशे की हालत में हुआ विवाद तो विशाल ने कर दी हत्या

    आरोपित राजा ने पूछताछ में बताया कि रविवार देर रात विशाल ने नशा किया हुआ था। किसी बात को लेकर विशाल का विशाखा के साथ झगड़ा हुआ और उसने उसके हाथ पांव बांधकर उसे बुरी तरह से पीट दिया। देर रात एक बजे विशाल उसके कमरे पर आया तथा कुछ काम होने की बात कहकर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया।

    कमरे में विशाखा मृत अवस्था में फर्श पर पड़ी थी और उसके दोनों हाथ-पैर बंधे हुए थे। विशाल ने विशाखा के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ मारपीट करने की बात बताई और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके साथ चलने को कहा। इसके बाद दोनों विशाखा के शव को एक सफेद रंग के प्लास्टिक कट्टे में डालकर बाइक से टी-स्टेट के जंगल में लेकर गए और वहां एक गड्ढे में फेंककर वापस घर आ गए।

    घटना के बाद विशाल घर से फरार हो गया। एसएसपी ने बताया कि आरोपित राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपित विशाल अपने घर से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।