    भाजपा के प्रांतीय कार्यशाला आज, मिशन-2027 में हैट-ट्रिक पर होगा मंथन

    By kedar dutt Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:21 AM (IST)

    भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून पहुंचे। यहाँ 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की रणनीति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता मार्गदर्शन करेंगे। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आपदा राहत कार्यों को प्रभावी बनाने पर भी विचार किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने पेपर लीक के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साजिश का पर्दाफाश करने की बात कही।

    भाजपा के प्रांतीय कार्यशाला आज, मिशन-2027 में हैट-ट्रिक पर होगा मंथन

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2017 से लगातार सत्तारूढ़ भाजपा की नजर अब वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हैट-ट्रिक पर टिकी है। इस कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की उपस्थिति में बुधवार को देहरादून में होने वाली प्रांतीय कार्यशाला को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    इस बीच मंगलवार शाम को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष देहरादून पहुंच गए। कार्यशाला में उनके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा का मार्गदर्शन भी पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ ही नवनियुक्त जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष व जिला महामंत्रियों को मिलेगा।

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुंआवाला स्थित एक निजी संस्थान में होने वाली कार्यशाला में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हैट-ट्रिक लगाने के मिशन की रूपरेखा पर चर्चा होगी।

    इसके तहत सभी बूथों तक पार्टी संगठन की मजबूती, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नए जनप्रतिनिधियों की बड़ी टीम का बूथों पर उपयोग, सरकार की उपलब्धियों व संगठन के कार्यक्रमों की प्रभावी तरीके से जनता के बीच पहुंच समेत अन्य विषयों पर रणनीति तय की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के बाद प्रदेश की नई टीम मिशन-2027 की तैयारियों में जुट जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता राज्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन को दैवी आपदा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार दिन-रात जुटी है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता पूरे सामर्थ्य और सेवा भाव से जनसेवा में जुटे हैं। कैसे इस सहायता कार्य को और प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर भी कार्यशाला में चर्चा की जाएगी।

    एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि समूह-ग की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के कांग्रेस के आरोप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व गैरजिम्मेदाराना हैं। उन्होंने कहा कि अब जो घटनाक्रम सामने आया है, उसमें परीक्षा व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश की बात सामने आ रही है।

    उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। जो भी इन षड्यंत्रों में लगे होंगे, उन्हें कठोरतम नकल कानून के तहत ऐसी सजा मिलेगी, जिसे वे पीढि़यों तक याद रखेंगे।