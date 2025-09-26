Language
    'हमें चाहिए आजादी' के नारे पर भाजपा का रिएक्‍शन; बताया- 'देशद्रोहियों से प्रेरित युवाओं का आंदोलन'

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:42 PM (IST)

    भाजपा नेता विनोद चमोली ने बेरोजगार संघ आंदोलन में आजादी के नारों पर युवाओं को सतर्क किया। उन्होंने कांग्रेस पर नकल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष विघटनकारी ताकतों का समर्थन कर रहा है। चमोली ने उत्तराखंड के युवाओं से राष्ट्रभक्ति बनाए रखने की अपील की और कहा कि नकारात्मक राजनीति को जनता ने हमेशा नकारा है।

    आजादी के नारों को लेकर चेताते हुए देवभूमि के राष्ट्रभक्त युवाओं से सतर्क रहने की अपील की। Video Grab

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक विनोद चमोली ने बेरोजगार संघ आंदोलन में आजादी के नारों को लेकर चेताते हुए देवभूमि के राष्ट्रभक्त युवाओं से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों में नकल को संरक्षण देने की परिपाटी बनी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा सरकार ने कठोर नकल कानून पर पूरी तरह रोक लगाई। अब विपक्ष पुनः इस मुद्दे पर पर्दे के पीछे से विघटनकारी और माहौल खराब करने वाली ताकतों को संरक्षण दे रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार और राष्ट्रवादी जनता कोशिशों को सफल नहीं होने देगी।

    उन्होंने कहा कि आजादी के नारे जेएनयू में कन्हैया कुमार, खालिद जैसे देशद्रोहियों ने लगाए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की अराजक मानसिकता वाले लोग आंदोलन का लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारे उत्तराखंड का युवा राष्ट्रभक्त युवा है और उत्तराखंड का देशभक्ति का इतिहास रहा है।

    युवाओं को भी ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत

    चेताते हुए कहा, हमारे बीच घुसकर कोई हमें आजादी की बात सिखाने लगे, हमें कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने अपील की कि हमारे युवाओं को भी ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। हमारा प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए ऐसे कार्यों से सावधान रहने की जरूरत है। आंदोलन का जो लोकतांत्रिक तरीका है, उसे युवा बढ़ाएं।

    अपनी बात को सही तरीके से आगे रखें, उनका स्वागत है। लेकिन युवाओं की आड़ में कोई विघटनकारी तत्व माहौल बिगड़ने की कोशिश करेगा तो सरकार उनपर निश्चित तौर पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी।

    उन्होंने विपक्ष को भी आईना दिखाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता शुरुआत से ही नकारात्मक राजनीति को अस्वीकार करती रही है। जब राज्य निर्माण हुआ तो बहुत से व्यक्तियों ने आंदोलन के नाम पर अपनी नकारात्मक राजनीति चमकाने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें चुनाव में सिरे से नकार दिया था।

    उसके बाद भी, राज्य के विकास विरोधी और उसकी छवि खराब करने की दृष्टि से नकारात्मक राजनीति की गई जनता ने लोकतांत्रिक तरीकों से उन्हें भी सबक सिखाया है।