बांग्लादेशी ने त्यूणी की महिला से शादी कर बनाए फर्जी दस्तावेज, तीन बार टूरिस्ट वीजा पर पहुंचा देहरादून

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी नागरिक और उसे फर्जी पहचान उपलब्ध कराने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले कई वर्षों से फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर देहरादून में अवैध रूप से रह रहे थे। पति से अलग रह रही महिला ने अपने पति के नाम से बांग्लादेशी के दस्तावेज बना दिए। आरोपित एक क्लब में बाउंसर का काम कर रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि थाना नेहरू कालोनी और एलआइयू देहरादून को सूचना मिली थी कि नेहरू कालोनी क्षेत्र में एक महिला के साथ रहने वाला युवक अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुका है। पुलिस ने दोनों के बारे में जानकारी हासिल कर दोनों को को नेहरू कालोनी क्षेत्र से हिरासत में ले लिया।

आरोपित ने अपना नाम ममून हसन निवासी आनंदो वास थाना मुजीबनगर, मेहरपुर (बांग्लादेश) जबकि महिला ने अपना नाम रीना चौहान निवासी त्यूणी बताया। आरोपितों ने बताया कि वर्तमान समय में वह अलकनंदा इन्क्लेव नेहरू कालोनी में किराए के मकान पर रह रहे हैं।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि दोनों की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। ममून 2019, 2020 और 2021 में तीन बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया और देहरादून में रीना से मिला। वर्ष 2022 में रीना को अवैध रूप से सीमा पार कराकर बांग्लादेश ले गया, जहां दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद दोनों दोबारा अवैध तरीके से भारत लौट आए और देहरादून में अलग-अलग स्थानों पर किराये पर रहने लगे।