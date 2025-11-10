देहरादून के तीन गांव में बनी सहमति, अब महिलाएं वैवाहिक व अन्य सामाजिक समारोहों में नहीं पहनेंगी ज्यादा गहने

संवाद सूत्र, जागरण, चकराता (देहरादून) : शादी विवाह, सामाजिक समारोह तथा धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं के सीमित आभूषण पहनने को लेकर चकराता तहसील के कंधाड गांव में लिए गए निर्णय के बाद अब जौनसार बावर के अन्य गांवों में भी इसे अपनाने की पहल की जा रही है।

बदलाव की सोच के तहत सोमवार को चकराता तहसील की ही ग्राम पंचायत खारसी, मानुवा व गहरी के ग्रामीणों ने भी खुली बैठक की। इसमें महिलाओं के ज्यादा गहने पहनने व किसी भी आयोजन में विदेशी मदिरा परोसने पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई गई।

स्याणा शूरवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई तीनों गांवों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महिलाएं और लड़कियां सामाजिक, धार्मिक, वैवाहिक, पर्व या मेला आदि के अवसर पर अब सीमित गहने ही पहनेंगी। इसके अलावा मायके जाने पर महिलाएं अब सोने के केवल तीन ही आभूषण पहन सकेंगी। इसमें महिलाओं को कान में तुंगल, मुर्की, झुमकी या बाली पहनने की छूट होगी। इसके अलावा वह नाक में फुली और गले में मंगलसूत्र या फिर पेंडल पहन सकेंगी।

वहीं हाथ में अंगूठी पहन सकेंगी। यह निर्णय भी लिया गया कि इन गांवों में किसी भी आयोजन में विदेशी मदिरा परोसने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगा। बैठक में शूरवीर सिंह, दिनेश पंवार, खजान सिंह राणा, मुन्ना सिंह पवार, ज्ञान सिंह, जयपाल सिंह, शरण सिंह, रतन सिंह, अमित, अमर सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह, चतर सिंह, अतर सिंह, कुंदन सिंह, सरदार सिंह पंवार, धर्म सिंह, बबलू शाह आदि मौजूद रहे।