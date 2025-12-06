UJVN बाेर्ड बैठक में लिया फैसला, उत्तराखंड में तीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 131वीं बैठक में राज्य की कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। प्रबंध निदेशक डा. संदीप सिंघल ने बताया कि राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 120 मेगावाट की भ्योल–रुपसियाबगड़ परियोजना, 102 मेगावाट की मोरी–त्यूणी परियोजना तथा 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं के उपकरण व विद्युत–यांत्रिक कार्यों की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है।