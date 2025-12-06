Language
    UJVN बाेर्ड बैठक में लिया फैसला, उत्तराखंड में तीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर मंजूरी

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    उत्तराखंड जल विद्युत निगम (UJVN) बोर्ड की बैठक में राज्य में तीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इस निर्णय से राज्य में जल व ...और पढ़ें

    परियोजनाओं को गति मिलने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी. Concept Photo

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 131वीं बैठक में राज्य की कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। प्रबंध निदेशक डा. संदीप सिंघल ने बताया कि राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 120 मेगावाट की भ्योल–रुपसियाबगड़ परियोजना, 102 मेगावाट की मोरी–त्यूणी परियोजना तथा 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं के उपकरण व विद्युत–यांत्रिक कार्यों की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है।

    डा. सिंघल ने बताया कि इन परियोजनाओं को गति मिलने से प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लक्ष्य में मदद मिलेगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव एवं यूजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद बर्द्धन ने की। इस दौरान ऊर्जा प्रमुख सचिव डा आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव वित्त हिमांशु खुराना समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

    अन्य फैसले

    • वर्ष 2026–27 के लिए सभी बिजलीघरों और अन्य संरचनाओं का बीमा करने का प्रस्ताव पास हुआ
    • 1907 में बनी 3.5 मेगावाट की गलोगी लघु जल विद्युत परियोजना के आधुनिकीकरण के बाद नए टैरिफ के लिए यूईआरसी में याचिका दायर करने को मंजूरी मिली
    • 11 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ से जुड़े प्रस्तावों पर भी बोर्ड ने चर्चा कर सहमति दी

