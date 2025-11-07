अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, स्लाट बढ़ाने की तैयारी में परिवहन विभाग

जागरण संवाददाता, देहरादून : लर्निंग लाइसेंस आवेदन के बाद अब अभ्यर्थी को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। परिवहन विभाग लर्निंग लाइसेंस के 60 के स्लाट को 90 करने जा रहा है। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी टेस्ट में कैप्चर की दिक्कत आने से एक अभ्यर्थी पर तकरीबन 30 मिनट का समय लग रहा है। जिसके तत्काल समाधान के लिए परिवहन विभाग ने सरकार को पत्र लिखा है। विभाग की ओर से लर्निंग लाइसेंस आवेदन के बाद तत्काल वेटिंग भी समाप्त किया जा रहा है।

दरअसल, लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के बाद लाइसेंस धारकों को एक-एक माह ड्राइविंग टेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। परिवहन विभाग ने कार्यशैली में बदलाव करने के बाद वेटिंग समाप्त कर दिया है। जिससे अभ्यर्थी को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा जल्द ही लर्निंग लाइसेंस के स्लाट के बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, विभाग की ओर से सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा कैप्चर कोड में आ रही तक्कनीकी दिक्कतों में भी जल्द सुधार किया जाएगा। जिससे ड्राइविंग टेस्ट में लग रहे समय में कटौती होगी। जिससे अभ्यर्थी को बढ़ी राहत मिलेगी।

ड्राइविंग टेस्ट से पहले घर बैठे करें माक टेस्ट आरटीओ कार्यालय में प्रश्नोत्तरीय टेस्ट देने से पहले अभ्यर्थी घर बैठे माक टेस्ट दे सकते हैं। आवेदनकर्ता को परिवहन विभाग की www.parivahan.gov.in से mock test के विकल्प चुनना होगा। जिसमें यातायात नियमों से जुड़े विकल्प होंगे। जिससे लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देते समय असफल होने की कम संभावना रहेगी। लर्निंग लाइसेंस बनाते समय 15 प्रश्नों के उत्तर आनलाइन देना होता है। जिसमें से नौ प्रश्नों के सही उत्तर अनिवार्य रूप से देने होते हैं। यदि इससे कम उत्तर दिए तो अभ्यर्थी को असफल की श्रेणी में रखा जाता है।