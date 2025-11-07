Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, स्लाट बढ़ाने की तैयारी में परिवहन विभाग

    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:39 PM (IST)

    अब लर्निंग लाइसेंस बनवाना आसान होगा, क्योंकि परिवहन विभाग स्लाट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इससे आवेदकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे अपनी पसंद के समय पर स्लाट बुक कर सकेंगे। परिवहन विभाग आवेदकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून : लर्निंग लाइसेंस आवेदन के बाद अब अभ्यर्थी को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। परिवहन विभाग लर्निंग लाइसेंस के 60 के स्लाट को 90 करने जा रहा है। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी टेस्ट में कैप्चर की दिक्कत आने से एक अभ्यर्थी पर तकरीबन 30 मिनट का समय लग रहा है। जिसके तत्काल समाधान के लिए परिवहन विभाग ने सरकार को पत्र लिखा है। विभाग की ओर से लर्निंग लाइसेंस आवेदन के बाद तत्काल वेटिंग भी समाप्त किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के बाद लाइसेंस धारकों को एक-एक माह ड्राइविंग टेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। परिवहन विभाग ने कार्यशैली में बदलाव करने के बाद वेटिंग समाप्त कर दिया है। जिससे अभ्यर्थी को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा जल्द ही लर्निंग लाइसेंस के स्लाट के बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, विभाग की ओर से सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा कैप्चर कोड में आ रही तक्कनीकी दिक्कतों में भी जल्द सुधार किया जाएगा। जिससे ड्राइविंग टेस्ट में लग रहे समय में कटौती होगी। जिससे अभ्यर्थी को बढ़ी राहत मिलेगी।

    ड्राइविंग टेस्ट से पहले घर बैठे करें माक टेस्ट

    आरटीओ कार्यालय में प्रश्नोत्तरीय टेस्ट देने से पहले अभ्यर्थी घर बैठे माक टेस्ट दे सकते हैं। आवेदनकर्ता को परिवहन विभाग की www.parivahan.gov.in से mock test के विकल्प चुनना होगा। जिसमें यातायात नियमों से जुड़े विकल्प होंगे। जिससे लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देते समय असफल होने की कम संभावना रहेगी। लर्निंग लाइसेंस बनाते समय 15 प्रश्नों के उत्तर आनलाइन देना होता है। जिसमें से नौ प्रश्नों के सही उत्तर अनिवार्य रूप से देने होते हैं। यदि इससे कम उत्तर दिए तो अभ्यर्थी को असफल की श्रेणी में रखा जाता है।

    लर्निंग लाइसेंस खोने पर घबराने की नहीं जरूरत

    यदि किसी अभ्यर्थी का लर्निंग लाइसेंस आवेदन के बाद खो जाता है। या किसी कारणवश छह माह तक पक्के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस अवधि में अभ्यर्थी लर्निंग लाइसेंस का शुल्क जमा कर सकता है। जिससे अगले छह माह तक लर्निंग लाइसें की वैधता रहेगी।

    लर्निंग लाइसेंस का स्लाट बढ़ाया जाएगा। प्रश्नोत्तरीय टेस्ट में कैप्चर की तकनीकी समस्या को ठीक करने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। यदि लर्निंग लाइसेंस खो जाता है तो अभ्यर्थी दो बार शुल्क जमा कर अवधि बढ़ा सकता है। लेकिन अभ्यर्थी को ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा।
    संदीप सैनी, आरटीओ प्रशासन


    यह भी पढ़ें- नोएडा के बिलासपुर में खुलेगा ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर, यूपी परिवहन विभाग से मिली मान्यता; हजारों लोगों को मिलेगा लाभ

    यह भी पढ़ें- नोएडा ड्राइविंग टेस्ट में धांधली पर लगाम, परिवहन विभाग की निगरानी में होंगे टेस्ट! आदेश जारी