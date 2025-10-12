नोएडा के बिलासपुर में खुलेगा ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर, यूपी परिवहन विभाग से मिली मान्यता; हजारों लोगों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, नोएडा। बिलासपुर में जल्द ही नया एडीटीसी (ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर) खुलने जा रहा है। यूपी परिवहन विभाग की ओर से इसकी मान्यता मिल चुकी है। निजी कंपनी इस सेंटर का संचालन करेंगी। सेंटर खुलने के बाद स्थानीय निवासियों समेत आसपास के क्षेत्र के हजारों लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबी दूरी नहीं करनी पडेगी। जेवर में खुलने वाले सेंटर की पूरी प्रक्रिया होने के बाद कंपनी ने समर्पण कर दिया है। इसकी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।

वर्तमान में गौतमबुद्धनगर में दो एडीटीसी सेंटर दादरी तहसील क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। यह रोड बिसाहड़ा सेंटर महिउद्दीनपुर दादरी में हैं। नोएडा समेत ग्रेटर नोएडा वेस्ट और अन्य क्षेत्र के लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबी दूरी तय कर जाना पड़ता है। बिलासपुर क्षेत्र के लोगों को भी इसी तरह लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस समस्या से हजारों की आबादी को बिलासपुर में सेंटर खुलने से राहत मिलेगी।

जेवर में कंपनी ने किया समर्पण जेवर में खुलने वाले एडीटीसी सेंटर की पूरी प्रकिया होने के बाद संचालन की जिम्मेदारी लेने वाली कंपनी ने समर्पण कर दिया है। यह सेंटर शुरू नहीं हो सका है। नए सिरे से इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

तकनीक से लैस होंगे सेंटर बिलासपुर में खुलने वाला एडीटीसी सेंटर आधुनिक तकनीक से लैस होगा। यहां पर दोपहिया, चार पहिया और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। सेंसर बेस्ड कैमरा मानिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वालों का इस माध्यम से सटीक मूल्यांकन किया जाएगा।