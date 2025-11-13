देहरादून में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 36 लाख की हेरोइन संग तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

आरोपित अब्बास पुत्र मोहम्मद ईशाक (35 वर्ष, निवासी आजाद कॉलोनी) और मोहम्मद सावेज पुत्र शाहिद (27 वर्ष, निवासी भंडारी बाग) को 123 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ पकड़ा। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग ₹36 लाख आंकी गई है।