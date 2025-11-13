देहरादून में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 36 लाख की हेरोइन संग तस्कर गिरफ्तार
देहरादून में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 36 लाख रुपये की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हेरोइन की खेप लेकर आने वाला है, जिसके बाद जाल बिछाकर उसे पकड़ा गया। तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ जारी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
आरोपित अब्बास पुत्र मोहम्मद ईशाक (35 वर्ष, निवासी आजाद कॉलोनी) और मोहम्मद सावेज पुत्र शाहिद (27 वर्ष, निवासी भंडारी बाग) को 123 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ पकड़ा। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग ₹36 लाख आंकी गई है।
एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपितों ने कबूल किया कि वह यह हेरोइन बरेली निवासी जाकिर से लाते थे और देहरादून व आसपास के क्षेत्रों में कॉलेज छात्रों और अन्य लोगों को छोटे पैकेटों में बेचते थे।
