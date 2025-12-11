एम्स ऋषिकेश में खुले मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग, CM धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर किया अनुरोध

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत व सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम पहल की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को पत्र भेजकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में मल्टी आर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग की स्थापना का अनुरोध किया है।

