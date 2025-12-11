Language
    एम्स ऋषिकेश में खुले मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग, CM धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर किया अनुरोध

    By Kedar Dutt Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:22 AM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग की स्थापना के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत व सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम पहल की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को पत्र भेजकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में मल्टी आर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग की स्थापना का अनुरोध किया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की मांग तीव्र गति से बढ़ी है। विशेषकर अंगदान और बहु अंग प्रत्यारोपण सर्जरी के क्षेत्र में। इसके चलते प्रदेश ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।

    मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि अंगदान के प्रति जनजागरूकता बढ़ने के चलते संभावित डोनर मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि किडनी, लीवर पैन्क्रियाज व हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले मरीजों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। इससे उपचार में देरी और मरीजों को आर्थिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है।

    उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश में विशेषज्ञ चिकित्सक, आवश्यक बुनियादी ढांचा एवं तकनीकी क्षमता उपलब्ध है। ऐसे में वहां मल्टी आर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग की स्थापना से इस संस्थान की क्षमता और अधिक प्रभावी होगी। यह विभाग उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नड्डा से इस सिलसिले में स्वीकृति प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।