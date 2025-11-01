अमेरिका व कनाडा में AI से सीखेंगे गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, CM धामी ने बताया युगांतकारी प्रयास

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड की लोकभाषाओं गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी को कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक पहल हुई है। इससे अमेरिका और कनाडा में भी लोग इन लोकभाषाओं को सीख सकेंगे। देवभूमि उत्तराखंड कल्चरल सोसायटी कनाडा की ओर से शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका के सिएटल और कनाडा के सरे-वैंकूवर में भाषा डाटा कलेक्शन पोर्टल की भव्य लांचिंग की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल को उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता को डिजिटल युग से जोडऩे वाला युगांतकारी प्रयास बताया।



भाषा डाटा कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड की लोकभाषाओं गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी के 10 लाख शब्द, वाक्य, कहावतें व कहानियां एकत्र की जाएंगी। इससे एआइ प्लेटफार्म के माध्यम से लोग इन भाषाओं को सीखकर संवाद कर सकेंगे। इस पोर्टल की लांचिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वीडियो संदेश से हुई। उन्होंने इस पहल के लिए अमेरिका व कनाडा में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को शुभकामनाएं दीं।

