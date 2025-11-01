PM Visit Uttarakhand: VVIP ड्यूटी में मोबाइल पर रोक और ड्रोन पर बैन... राष्ट्रपति और पीएम के दौरे पर कड़ी सुरक्षा

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देहरादून आगमन को लेकर पुलिस-प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट में प्रशासन की कोर टीम के साथ बैठक कर सभी व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के लिए कहा तो दूसरी ओर एसएसपी अजय सिंह ने निर्देश दिए कि वीवीआईपी डयूटी के दौरान पुलिस कर्मचारी अपने मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ड्यूटी में नियुक्त सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने पहचान पत्र व ड्यूटी कार्ड साथ रखने के निर्देश दिए गए।

राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह के अवसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार दो नवंबर की शाम देहरादून पहुंच जाएंगी और राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में रात्रि विश्राम करेंगी। अगले दिन सोमवार को राष्ट्रपति विधानसभा में विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नौ नवंबर को देहरादून पहुंचेगे और एफआरआइ में राज्य सरकार के मुख्य आयोजन में सम्मिलित होंगे।

एसएसपी ने दिए आदेश, वीवीआईपी डयूटी के दौरान मोबाइल उपयोग नहीं करेंगे पुलिस कार्मिक वीवीआईपी आगमन को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में कोर टीम के साथ तैयारी एवं व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित बैठक में सुरक्षा प्रबंध, यातायात नियंत्रण, पार्किंग, वीआईपी मूवमेंट, विद्युत, पेयजल समेत स्वच्छता, चिकित्सा एवं आपात सेवाओं की बिंदुवार समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं। अधिकारियों को तैयारियों का निरंतर स्थलीय निरीक्षण करने को भी कहा गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, उप जिलाधिकारी सदर हर गिरी व कुमकुम जोशी उपस्थित रहे।

ड्रोन का संचालन रहेगा प्रतिबंधित

एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रभारी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह सादे कपड़ों व वर्दी में तैनात किए जाने वाले सभी पुलिसकर्मियों की पहचान कर उन्हें ड्यूटी के संबंध में बेहतर ब्रीफ कर दें।

वीवीआईपी रूट प्रभारी को निर्देश दिए गए कि कार्यक्रम से पूर्व ही संपूर्ण कट व्यवस्था का निरीक्षण कर यह भी सुनिश्चित कर लें कि वीवीआईपी रूट पर किसी प्रकार की निर्माण सामग्री न पड़ी हो। वीवीआईपी ड्यूटी में लगने वाला पुलिस बल



पुलिस अधीक्षक- 10



अपर पुलिस अधीक्षक-13



क्षेत्राधिकारी - 37



निरीक्षक व थानाध्यक्ष : 23



उपनिरीक्षक व अपर उपनिरीक्षक : 109



महिला उपनिरीक्षक व अपर उपनिरीक्षक : 14



मुख्य आरक्षी: 194



आरक्षी : 386



महिला आरक्षी : 95



पीएसी दो कंपनी, एक प्लाटून व ढाई सेक्शन