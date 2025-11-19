दुनिया में 4200 साल पहले पड़े भयंकर सूखे की कहानी, 500 साल तक हुआ था असर

सुमन सेमवाल, देहरादून। जब हम भविष्य की दिशा तय करते हैं तो इतिहास में पीछे झांकना भी जरूरी हो जाता है। खासकर जब हम जलवायु की बात करते हैं तो ऐतिहासिक आंकड़े हमें भविष्य की दिशा बताने और उसके मुताबिक नीति निर्धारित करने में अहम योगदान करते हैं। हमारे विज्ञानियों ने अपने अध्ययन से इतिहास में झांककर बताया है कि करीब 4200 साल पहले भयंकर सूखा पड़ा था और यह अवधि करीब 500 साल तक रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में हाल में रखे गए शोध में बीरबल साहनी पुराजीव विज्ञान संस्थान और कच्छ विश्वविद्यालय के विज्ञानियों (जयभारती, प्रसन्ना, बिनीता, पंकज कुमार और गौरव चौहान) ने कहा कि जलवायु के हजारों साल के राज केंद्रीय गंगा मैदानों से बाहर आए हैं।

लखनऊ क्षेत्र में 08 मीटर गहराई में खोदाई कर मिट्टी के नमूने लिए गए। जिनकी कार्बन-14 डेटिंग की गई। जिसके तहत 24 हजार साल से लेकर 03 हजार साल पहले तक के जलवायु के आंकड़े लिए गए। नमूनों में टोटल आर्गेनिक कार्बन (टीओसी) की मात्रा 3.97 प्रतिशत पाई गई। इसकी अवधि 20 हजार पहले की पाई गई। उस समय वर्षा की अधिकता थी, नदी, तालाबों में पानी था और जीवन फूल-फल रहा था।

वहीं, कार्बन सल्फर अनुपात (300) ने बताया कि उसी अंतराल में हिमयुग की समाप्ति के बाद वर्षा की दशा में सुधार हुआ। हालांकि, मैग्नेटिक रिकार्ड में यह मापा गया कि चुंबकीय खनिज कितने हैं और समय के साथ कैसे बदले। मैग्नेटिक संकेत की कमी ने बताया कि 4200 साल पहले मानसून कमजोर पड़ा और सूखे के हालात पैदा हो गए। यह अवधि कम से कम 300 से 500 साल तक रही।