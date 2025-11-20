सुमन सेमवाल, देहरादून। आज पृथ्वी के भीतर तरल बाहरी कोर के अलावा एक ठोस भीतरी धात्विक कोर मौजूद है। लेकिन, एक अरब साल पहले यह ठोस कोर या तो बहुत छोटा था या मौजूद ही नहीं था। लिहाजा, तब चुंबकीय क्षेत्र की सारी ऊर्जा तरल धातु की गति से बनती थी। तब चुंबकीय उल्टफेर या तो नियमित होते थे या अस्थिर होते थे। पृथ्वी के प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र के इन रहस्यों को आइएसएम धनबाद के विज्ञानी पार्थ पी जना, देवोपम घोष और स्वर्णदीप साहू ने नई दिशा दी। इस अध्ययन को हाल में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने नेशनल जियो रिसर्च स्कालर्स मीट में प्रस्तुत किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



अध्ययन के हवाले से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के रहस्यों को जानने से पहले इसकी महत्ता जाननी आवश्यक है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके बाहर स्थित लोहे से भरपूर तरल कोर की गति से उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया जियोडायनेमो कहलाती है। इसकी गति से पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय कवच बनता है, जो हमें अंतरिक्षीय विकिरण, सौर हवाओं के प्रकोप और ओजोन परत को नष्ट होने से बचाता है। अध्ययन बताता है कि पृथ्वी के इतिहास में कई चुंबकीय अल्टफेर हुए। यानी उत्तर ध्रुव दक्षिण बना और दक्षिण बना उत्तर।

एक अरब साल पहले (प्रोटेजोइक काल) यह बदलाव चक्रीय रूप से होते थे। लेकिन, समय के साथ ठोस भीतरी कोर बनने से चुंबकीय क्षेत्र में स्थिरता आ गई। साथ ही इससे बाहरी कोर के ठंडा होने की दर बढ़ी और उसे नियंत्रित भी किया। तापमान का अंतर बढ़ने से मजबूत संवहन (कन्वेक्शन) शुरू हुआ। जिसने चुंबकीय क्षेत्र को अधिक स्थित स्थिर और शक्तिशाली बनाने में मदद की। इस मजबूत चुंबकीय कवच से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ और इसके बिना जीवन संभव नहीं है।

भूगर्भ में 2900 किमी नीचे से बनती है चुंबकीय ढाल विज्ञानियों ने इसे आसान भाषा में समझाते हुए कहा कि चुंबकीय क्षेत्र दो स्रोतों से नहीं, बल्कि केवल एक बड़े प्राकृतिक मोटर से बनाता है। जियोडायनेमो के रूप में यह पृथ्वी की सतह से लगभग 2900 किलोमीटर नीचे है। जहां लोहे और निकिल का पिघला हुआ महासागर घूम रहा है। यह तेल धातु लगातार घूमती है और बिजली प्रवाह करती है। इसी से पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय ढाल बनती है।