    उत्तराखंड के राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों की सुनीं समस्याएं, कहा- 'समस्याओं का त्वरित समाधान होगा'

    By Ashok Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    उत्तराखंड के राज्यपाल ने कहा है कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। राज्यपाल ने अधिकारियों को इस दिशा में तेजी ...और पढ़ें

    राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने लोक भवन में जन मिलन कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों एवं आमजन की समस्याएं सुनी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने कहा कि जन मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, विशेषकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना है।

    रविवार को राज्यपाल ने लोक भवन में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों सहित आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

    जन मिलन कार्यक्रम में पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जनपदों से आए 12 व्यक्तियों ने भूमि विवाद, मुआवजा, रोजगार, विकास कार्यों और आर्थिक सहायता से संबंधित अपनी समस्याएं राज्यपाल के समक्ष रखीं।

    राज्यपाल ने शिकायत निवारण अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को भेजा जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान किया जा सके।

    राज्यपाल ने कहा कि कई बार समस्याएं छोटी और सामान्य होती हैं, लेकिन समय पर समाधान न होने से वे जटिल रूप ले लेती हैं और आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

    उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे ऐसी समस्याओं का नियमानुसार, प्राथमिकता के आधार पर और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। त्वरित कार्रवाई पर संबंधित युवाओं और उनके स्वजन ने राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया।

