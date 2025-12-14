Uttarakhand: अपने क्षेत्र में पहुंचे विधायक जी, ग्रामीणों ने लगाए 'गो बैक' के नारे

पांच किमी लंबी रिखोली सड़क पर मेरी ओर से दो किमी पर डामरीकरण किया गया है। जिन लोगों ने मेरा विरोध किया उनके माध्यम से भी गांव में कई विकास कार्य मैंने ही कराएं हैं। विकास कार्यों के लिए गांव में विभागीय अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर बैठक की गई है, ताकि भविष्य में होने वाले कामों पर चर्चा की जा सके। अब गांव में करोड़ों से विकास कार्य होने है, इसका ही विरोध किया जा रहा है। मैं विरोध से विचलित नहीं हूं। अपनी विधानसभा के गांवों का विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। - खुशाल सिंह अधिकारी, विधायक