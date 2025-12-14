Uttarakhand: अपने क्षेत्र में पहुंचे विधायक जी, ग्रामीणों ने लगाए 'गो बैक' के नारे
उत्तराखंड के चंपावत में उस समय तनाव बढ़ गया जब एक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचे और ग्रामीणों ने 'गो बैक' के नारे लगाए। स्थानीय लोगों की नारा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, चंपावत। पाटी विकास खंड के ग्राम पंचायत रिखोली पहुंचे लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही विधायक गांव पहुंचे युवाओं और ग्रामीणों ने एकजुट होकर विधायक का खुला विरोध किया और गो बैक खुशाल सिंह अधिकारी के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाए।
विरोध करने वालों का आरोप है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक ने रिखोली से गरसाड़ी तक सड़क बनाने का वादा किया गया था, इस पर अभी तक संतोषजनक कार्य नहीं हो पाया है। युवाओं ने कहा विधायक ने दावा किया था सरकार हो या न हो, सड़क मैं बनाऊंगा, जो अभी तक खोखला साबित हुआ है। ग्रामीणों के विरोध का वीडियो इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रसारित हो रहा है।
ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला देकर विकास कार्यों में देरी की। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गिरिश सिंगवाल ने कहा कि सड़क निर्माण लंबे समय से लंबित होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस कारण विधायक को ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। प्रधान का कहना है कि विधायक को गांव के विकास पर ध्यान देना चाहिए।
पांच किमी लंबी रिखोली सड़क पर मेरी ओर से दो किमी पर डामरीकरण किया गया है। जिन लोगों ने मेरा विरोध किया उनके माध्यम से भी गांव में कई विकास कार्य मैंने ही कराएं हैं। विकास कार्यों के लिए गांव में विभागीय अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर बैठक की गई है, ताकि भविष्य में होने वाले कामों पर चर्चा की जा सके। अब गांव में करोड़ों से विकास कार्य होने है, इसका ही विरोध किया जा रहा है। मैं विरोध से विचलित नहीं हूं। अपनी विधानसभा के गांवों का विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। - खुशाल सिंह अधिकारी, विधायक
