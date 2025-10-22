संवाद सहयोगी, जागरण लोहाघाट। नगर के ऋषेश्वर मंदिर में सोमवार रात चोरी करने पहुंचा व्यक्ति चोरी के बाद मंदिर में ही सो गया। पुजारी लक्ष्मण पुजारी ने बताया कि रोजाना की तरह जब वह मंगलवार सुबह पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। अंदर से खांसने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था।

उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि आरोपित ने रात में मंदिर के ताले तोड़कर दान पात्र, नाग की मूर्ति, साउंड सिस्टम, कृष्ण भगवान के वस्त्र, हनुमान जी के श्रृंगार का सामान, चिमटे, डमरू सहित कई धार्मिक वस्तुएं बोरे में भर ली थीं।