पहले मंदिर में की चोरी, फिर थक कर वहीं सो गया चोर; मामले की जांच में जुटी पुलिस
लोहाघाट के ऋषेश्वर मंदिर में एक चोर चोरी करने के बाद मंदिर में ही सो गया। पुजारी ने सुबह उसे सोते हुए पाया और पुलिस को सूचना दी। चोर ने दान पात्र, नाग मूर्ति, साउंड सिस्टम सहित कई धार्मिक वस्तुएं चुराई थीं, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपी बाराकोट का हयात सिंह है और उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण लोहाघाट। नगर के ऋषेश्वर मंदिर में सोमवार रात चोरी करने पहुंचा व्यक्ति चोरी के बाद मंदिर में ही सो गया। पुजारी लक्ष्मण पुजारी ने बताया कि रोजाना की तरह जब वह मंगलवार सुबह पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। अंदर से खांसने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था।
उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि आरोपित ने रात में मंदिर के ताले तोड़कर दान पात्र, नाग की मूर्ति, साउंड सिस्टम, कृष्ण भगवान के वस्त्र, हनुमान जी के श्रृंगार का सामान, चिमटे, डमरू सहित कई धार्मिक वस्तुएं बोरे में भर ली थीं।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम हयात सिंह, निवासी बाराकोट बताया। आरोपित को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
