चंपावत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधान सभा सीट पर अपना दबदबा कायम रखा है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में विकास चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। टनकपुर महाविद्यालय में एनएसयूआई ने जीत हासिल की है। लोहाघाट बनबसा और देवीधुरा में भी एबीवीपी समर्थित प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की है। विजयी प्रत्याशियों ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया।

जासं, चंपावत । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधान सभा सीट चंपावत के अधिकांश महाविद्यालयों में एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है। चंपावत के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट, बनबसा, देवीधुरा में भी अध्यक्ष पद पर एबीवीपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है।

टनकपुर महाविद्यालय में एनएसयूआई समर्थित प्रत्याशी विजयी रहे। जिले के सात में तीन महाविद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव हुए जबकि तीन महाविद्यालयों में सभी पदों के लिए एक-एक नामांकन होने से चुनाव की नौबत नहीं आई। राजकीय महाविद्यालय पाटी में बिना चुनाव प्रकिया के ही निर्विरोध कार्यकारणी चुनी गई।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर चंपावत में भी सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। अध्यक्ष सहित विश्विविद्यालय प्रतिनिधि एवं सांस्कृतिक सचिव पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा शेष पदों पर निर्दल प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया गया। शनिवार को छात्रसंघ चुनाव अधिकारी प्रो. जगत सिंह बिष्ट ने विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की और उन्हें शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के विकास चौधरी, उपाध्यक्ष पद पर निर्दल हिमांशु कार्की, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर निर्दल दीया गोस्वामी, सचिव पद पर निर्दल संजय टम्टा, कोषाध्यक्ष पद पर निर्दल हिमांशु सिंह बोहरा, सांस्कृतिक सचिव पद पर एबीवीपी के अनुज गहतोड़ी, विश्व विद्यालय प्रतिनिधि पद पर एबीवीपी के आयुष महर, कला संकाय पद पर निर्दल दीपा को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया।

यहां संयुक्त सचिव एवं विज्ञान व वाणिज्य संकाय पद पर किसी ने भी नामांकन नहीं कराया। शपथ ग्रहण के बाद विजयी प्रत्याशियों ने अपने-अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया और विजयी जुलूस निकाला। एबीवीपी को टनकपुर महाविद्यालय में गहरा झटका लगा। यहां एनएसयूआई ने एबीवीपी से अध्यक्ष पद की सीट छीन ली है।