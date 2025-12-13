संवाद सहयोगी, चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला क्षेत्र में चल रहे सड़क सुधारीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार शनिवार की रात मौके पर पहुंचे। उन्होंने हिल साइड कटिंग कार्य का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने बताया कि 13 और 14 दिसंबर की रात में सड़क चौड़ीकरण कार्य को और अधिक गति दी जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक राजमार्ग को पूरी तरह बंद रखा जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि कुल सात बेंच में से दो बेंच की कटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि शेष पांच बेंचों पर कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने शेष कार्य को पूर्ण सावधानी, तकनीकी मानकों और सुरक्षित कार्य प्रणाली के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने रात्रिकालीन कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, चेतावनी संकेत, सुरक्षा बैरिकेडिंग और कार्यस्थल पर सुरक्षित दूरी को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा।