Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड के इस हिल स्‍टेशन में रात में वाहनों के लिए बंद रहेगा हाईवे, पीछे ये वजह

    By Ganesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    उत्तराखंड के चंपावत में रात के समय हाईवे वाहनों के लिए बंद रहेगा. यह निर्णय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. रात में यात्रा करने वाले लोगों ...और पढ़ें

    Hero Image

    टनकपुर-पिथैरागढ़ हाईवे पर शनिवार को भी रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक बंद रही आवाजाही. Jagran

    संवाद सहयोगी, चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला क्षेत्र में चल रहे सड़क सुधारीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार शनिवार की रात मौके पर पहुंचे। उन्होंने हिल साइड कटिंग कार्य का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने बताया कि 13 और 14 दिसंबर की रात में सड़क चौड़ीकरण कार्य को और अधिक गति दी जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक राजमार्ग को पूरी तरह बंद रखा जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि कुल सात बेंच में से दो बेंच की कटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि शेष पांच बेंचों पर कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने शेष कार्य को पूर्ण सावधानी, तकनीकी मानकों और सुरक्षित कार्य प्रणाली के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने रात्रिकालीन कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, चेतावनी संकेत, सुरक्षा बैरिकेडिंग और कार्यस्थल पर सुरक्षित दूरी को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा।

    निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि शनिवार और रविवार की रात में चौड़ीकरण कार्य को और अधिक गति देने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान भारी मशीनरी से कटिंग एवं चौड़ीकरण का अधिकतम कार्य तेजी से किया जाएगा, ताकि दिन में यातायात प्रभावित न हो। निरीक्षण के समय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंद्ध इकाइयों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। एनएच खंड के ईई दीपक जोशी ने बताया कि शनिवार की रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी और रविवार को भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।