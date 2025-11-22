छह महीने बाद इंग्लैंड में बजी उत्तराखंड से गायब मोबाइल की घंटी, मालिक को मिली खबर तो खुशी से झूम उठी

जागरण संवाददाता, चंपावत। सीमांत चंपावत जिले से गायब हुआ मोबाइल फोन छह माह बाद इंग्लैंड में मिला है। मोबाइल अपने साथ ले जाने वाले व्यक्ति ने कोरियर के माध्यम से मोबाइल को चंपावत पुलिस के पते पर लौटाया है। शनिवार को एसपी अजय गणपति ने मोबाइल फोन पीड़ित की पत्नी को सौंपा। महिला ने चंपावत पुलिस के प्रयास की सराहना की है।

पाटी विकासखंड के रहने वाले कमल सिंह ने 15 मई 2025 को पुलिस में तहरीर देकर स्मार्टफोन गायब होने की शिकायत की थी। पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआइआर) प्रणाली की मदद लेकर मोबाइल को ट्रेस किया। यह प्रणाली मोबाइल उपकरणों को उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आइएमईआइ) नंबर के माध्यम से ट्रेस करती है। कुछ समय बंद रहने के बाद मोबाइल इंग्लैंड में चालू हुआ।