    छह महीने बाद इंग्लैंड में बजी उत्तराखंड से गायब मोबाइल की घंटी, मालिक को मिली खबर तो खुशी से झूम उठी

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    चंपावत जिले से गायब हुआ एक मोबाइल फोन छह महीने बाद इंग्लैंड में मिला। पुलिस ने सीईआईआर प्रणाली का उपयोग करके फोन को ट्रेस किया। मोहित कालरा नामक एक व्यक्ति, जिसने दावा किया कि उसे उत्तराखंड में फोन मिला, ने इसे कूरियर के माध्यम से वापस भेज दिया। पीड़ित की पत्नी ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की और खुशी व्यक्त की।

    Hero Image

    छह माह पहले खोया मोबाइल पाने की उम्मीद छोड़ चुका था परिवार. Jagran

    जागरण संवाददाता, चंपावत। सीमांत चंपावत जिले से गायब हुआ मोबाइल फोन छह माह बाद इंग्लैंड में मिला है। मोबाइल अपने साथ ले जाने वाले व्यक्ति ने कोरियर के माध्यम से मोबाइल को चंपावत पुलिस के पते पर लौटाया है। शनिवार को एसपी अजय गणपति ने मोबाइल फोन पीड़ित की पत्नी को सौंपा। महिला ने चंपावत पुलिस के प्रयास की सराहना की है।

    पाटी विकासखंड के रहने वाले कमल सिंह ने 15 मई 2025 को पुलिस में तहरीर देकर स्मार्टफोन गायब होने की शिकायत की थी। पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआइआर) प्रणाली की मदद लेकर मोबाइल को ट्रेस किया। यह प्रणाली मोबाइल उपकरणों को उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आइएमईआइ) नंबर के माध्यम से ट्रेस करती है। कुछ समय बंद रहने के बाद मोबाइल इंग्लैंड में चालू हुआ।

    चंपावत पुलिस ने इंग्लैंड में फोन चलाने वाले मोहित कालरा से संपर्क किया। मोहित का कहना था कि वह उत्तराखंड घूमने आया था। उसे यहां मोबाइल मिला था। विधिक वार्तालाप के बाद मोहित कालरा ने मोबाइल को कोरियर के माध्यम से भारत भिजवाया। एसएसपी कार्यालय पहुंचीं कमल सिंह की पत्नी दीपा बोहरा ने कहा कि वह मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। मोबाइल वापस पाकर बहुत खुश है। पुलिस के प्रयास की सराहना की है।

