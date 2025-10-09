जागरण संवाददाता, चंपावत । पति-पत्नी के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक करवाचौथ शुक्रवार को मनेगा। पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखने वाली सुहागिनों को इस दिन चंद्र दर्शन का इंतजार रहता है। छलनी से चांद को देखने के बाद व्रती महिलाएं अपने सुहाग को देखती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्नी को जल पिलाकर पति व्रत खोलता है। मौसम के लिहाज से देखें तो चंपावत में शुक्रवार को आमतौर पर मौसम शुष्क रहने वाला है। चंद्रोदय का समय शाम 7:09 बजे है। बादल नहीं रहने पर अधिकांश जगहों पर शाम 7:30 बजे तक चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे।

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सुहागिनों के लिए यह व्रत महाव्रत की तरह है। मान्यता है कि जो महिला ये व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य मिलता है। इस बार करवाचौथ के दिन भगवान गणेश, चौथ माता, महालक्ष्मी के साथ ही शुक्र ग्रह की पूजा का शुभ योग बन रहा है।