शादी के बंधन में बंधे जोड़े ने नशे के खिलाफ छेड़ी जंग, जयमाल के दौरान दिया ऐसा संदेश; हो रही वाहवाही

    By Ganesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    चंपावत के सिप्टी गांव में एक विवाह समारोह में दूल्हा और दुल्हन ने 'नशा हटाओ, जीवन बचाओ' अभियान में भाग लिया। ग्राम प्रधान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों क ...और पढ़ें

    नशा हटाओ, जीवन बचाओ हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए वर और वधू। जागरण

    संवाद सहयोगी, चंपावत । सिप्टी के वायल गांव में परिणय सूत्र में बंधे वर और वधू ने नशा हटाओ, जीवन बचाओ हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर समाज को नशामुक्त करने में अपनी सहभागिता दर्ज की।

    ग्राम प्रधान महेश भट्ट, बीडीसी ललित मोहन भट्ट, प्रदीप पंगरिया तथा शिक्षक योगेश खर्कवाल व अभियान के संयोजक सामश्रवा आर्य के नेतृत्व में वैवाहिक जयमाला कार्यक्रम के दौरान नशा हटाएं, संबंध बचाएं विषय पर कार्यक्रम किया गया। वर दीपक एवं वधू ललिता ने कार्यक्रम में शामिल होकर अभियान को समर्थन दिया।

    वर वधू ने वैवाहिक कार्यक्रमों में नशा करने और परोसने के बढ़ते प्रचलन पर लगाम लगाने की बात कही। सामश्रवा आर्य ने कहा कि शादी समारोह में नशा परोसने से वातावरण तो खराब होता ही है, साथ ही वर-वधू का भी अपमान होता है। इससे बने बनाए मधुर संबंधों में भी खटास एवं दरारें पड़ जातीं हैं।

    इस अवसर पर राकेश पंगरिया, अंकित पंगरिया, मोहन पंगरिया, शेखर पंगरिया, महेश पंगरिया, किरन पंत आदि शामिल रहे।