शादी के बंधन में बंधे जोड़े ने नशे के खिलाफ छेड़ी जंग, जयमाल के दौरान दिया ऐसा संदेश; हो रही वाहवाही

संवाद सहयोगी, चंपावत । सिप्टी के वायल गांव में परिणय सूत्र में बंधे वर और वधू ने नशा हटाओ, जीवन बचाओ हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर समाज को नशामुक्त करने में अपनी सहभागिता दर्ज की।

ग्राम प्रधान महेश भट्ट, बीडीसी ललित मोहन भट्ट, प्रदीप पंगरिया तथा शिक्षक योगेश खर्कवाल व अभियान के संयोजक सामश्रवा आर्य के नेतृत्व में वैवाहिक जयमाला कार्यक्रम के दौरान नशा हटाएं, संबंध बचाएं विषय पर कार्यक्रम किया गया। वर दीपक एवं वधू ललिता ने कार्यक्रम में शामिल होकर अभियान को समर्थन दिया।