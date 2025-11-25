विधायक व दारोगा में तकरार का वीडियो वायरल, बोले- तूने अंगुली कैसे दिखाई? यह काम बाद में., तेरा पहले हो जाएगा'

जागरण संवाददाता, चंपावत: लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार विधायक दारोगा को सार्वजनिक रूप से धमकाते दिख रहे हैं। विधायक यहा कह रहे हैं 'ये काम बाद में होगा, तेरा काम पहले हो जाएगा।' सोमवार की यह वायरल वीडियो पाटी ब्लाक के खरही श्मशान घाट के पास का है।

चंपावत: लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार विधायक दारोगा को सार्वजनिक रूप से धमकाते दिख रहे हैं। देखें वीडियो#champawatNews, #uttarakhandnewsinhindi pic.twitter.com/y5mduepoGO — Sunil Negi (@negi0010) November 25, 2025 विधायक अधिकारी जम्मू-कश्मीर स्थित अग्रिम चौकी पर संदिग्ध परिस्थिति में चली गोली से मारे गए अग्निवीर जवान दीपक सिंह की अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे। दारोगा भी वहीं ड्यूटी पर थे। सड़क किनारे जवान की पार्थिव देह को वाहन से उतारकर घाट तक ले जाने की तैयारी थी। तभी ड्यूटी दे रहे पाटी थाना प्रभारी एसओ बिपुल जोशी व विधायक में बहस हो गई। किसी ने वीडियो बना लिया।

वायरल वीडियो में विधायक कह रहे हैं 'मैं छोटी आवाज में बात कर रहा हूं। तू बड़ी आवाज में बात कर रहा है। तुझे तमीज होना चाहिए। कौन हूं मैं। ये काम बाद में होगा, तेरा काम पहले हो जाएगा। समझ रहा है तू।' तभी कोई और कहता है 'वो भी अंगुली उठाकर बात कर रहा है।'