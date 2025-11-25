विधायक व दारोगा में तकरार का वीडियो वायरल, बोले- तूने अंगुली कैसे दिखाई? यह काम बाद में., तेरा पहले हो जाएगा'
चंपावत में कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी का दारोगा को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक, अग्निवीर जवान के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, जहां पाटी थाना प्रभारी से उनकी बहस हो गई। विधायक ने दारोगा को अंगुली उठाने पर धमकाया और कहा कि 'यह काम बाद में होगा, तेरा काम पहले हो जाएगा।'
जागरण संवाददाता, चंपावत: लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार विधायक दारोगा को सार्वजनिक रूप से धमकाते दिख रहे हैं। विधायक यहा कह रहे हैं 'ये काम बाद में होगा, तेरा काम पहले हो जाएगा।' सोमवार की यह वायरल वीडियो पाटी ब्लाक के खरही श्मशान घाट के पास का है।
चंपावत: लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार विधायक दारोगा को सार्वजनिक रूप से धमकाते दिख रहे हैं। देखें वीडियो#champawatNews, #uttarakhandnewsinhindi pic.twitter.com/y5mduepoGO— Sunil Negi (@negi0010) November 25, 2025
विधायक अधिकारी जम्मू-कश्मीर स्थित अग्रिम चौकी पर संदिग्ध परिस्थिति में चली गोली से मारे गए अग्निवीर जवान दीपक सिंह की अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे। दारोगा भी वहीं ड्यूटी पर थे।
सड़क किनारे जवान की पार्थिव देह को वाहन से उतारकर घाट तक ले जाने की तैयारी थी। तभी ड्यूटी दे रहे पाटी थाना प्रभारी एसओ बिपुल जोशी व विधायक में बहस हो गई। किसी ने वीडियो बना लिया।
वायरल वीडियो में विधायक कह रहे हैं 'मैं छोटी आवाज में बात कर रहा हूं। तू बड़ी आवाज में बात कर रहा है। तुझे तमीज होना चाहिए। कौन हूं मैं। ये काम बाद में होगा, तेरा काम पहले हो जाएगा। समझ रहा है तू।' तभी कोई और कहता है 'वो भी अंगुली उठाकर बात कर रहा है।'
विधायक अंगुली दिखाकर कहते हैं 'ऐसा कर रहा है ऐसा।' प्रमुख शंकर अधिकारी कहते हैं 'ब्लाक प्रमुख हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। हमें नहीं पहचान रहा है।'
बता दें कि विधायक के भतीजे आनंद अधिकारी चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तब विधायक का गुस्सा बढ़ जाता है दारोगा के नजदीक जाकर कहते हैं 'तूने अंगुली कैसे खड़ी की।'
एसओ बिपुल कहते हैं अंगुली कहां खड़ी की। विधायक फिर कहते हैं 'अंगुली खड़ी की तूने। तू हमारी नौकरी कर रहा है। तू बोल कैसे रहा है।'
समर्थक विधायक को दूसरी तरफ खींचकर ले जाते हैं। तभी कोई कहता है 'मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं सर। प्लीज कोपरेट कीजिए सर।' 15 मिनट बाद पहुंचे सीओ शिवराज सिंह राणा ने दोनों के मध्य बातचीत कराकर मामला शांत कराया।
मैं दो माह पहले ही पाटी थाने में आया हूं। विधायक जी से पहली बार आमने-सामने की मुलाकात थी इसलिए एकाएक नहीं पहचान पाया। विधायक जी सम्मान चाह रहे थे। श्मशान घाट पर गमगीन माहौल में ऐसा संभव नहीं था।
-बिपुल जोशी, प्रभारी एसओ, थाना पाटी
दारोगा ने हाथ से ठेलते हुए मुझसे किनारे हटने को कहा। आप कौन हैं पूछने पर दूसरे पुलिस वाले ने मेरा व दारोगा का परिचय कराया। गाड़ी बैक करते समय मैंने दारोगा से थोड़ी पीछे हट जाओ महाराज कहा तो गुस्सा हो गए। आपको तमीज होना चाहिए कहने लगे। इसी में बात आगे बढ़ गई।
-खुशाल सिंह अधिकारी, विधायक लोहाघाट
यह भी पढ़ें- मसूरी में तीन लड़कियों और एक लड़के के बीच पहले हुई 'तू-तू, मैं-मैं', बाद में हाथापाई; वीडियो इंटरनेट पर वायरल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।