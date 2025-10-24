सीएम का टनकपुर दौरा, पूर्व कांग्रेसी विधायक हेमेश खर्कवाल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता नजरबंद

संवाद सहयोगी, जागरण, टनकपुर । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के टनकपुर व बनबसा आगमन पर पुलिस ने सुरक्षा व अन्य कारणों के चलते पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया।

कार्यकर्ताओं को कोतवाली में रखने के बाद दौरा निपटने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सीएम के दौरे से पूर्व ही उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि यह कदम ऐहतियातन उठाया गया। पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने 16 अक्टूबर को भी सीएम के टनकपुर दौरे का विरोध किया था। जिसके बाद पुलिस ने सभी को पीलीभीत चुंगी से हिरासत में लेकर नजर बंद कर दिया था।