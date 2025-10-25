टनकपुर में भावुक हुए सीएम धामी? बोले- 'शारदा के साथ कूदते, फांदते और नहाते बढ़ा हुआ हूं'

गणेश पांडे, जागरण चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शारदा तट को ऐतिहासिक स्वरूप देना खुद का संकल्प बताया है। टनकपुर में शारदा कारीडोर के तहत बन रहे रिवर फ्रंट पथ के सुंदरीकरण कार्य का शुभारंभ करते धामी ने कहा 2022 में मुझे लगा कि मैं शारदा से दूर हो गया हूं। फिर में शारदा के पास और चंपावत की जनता के बीच आया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शारदा मैया ने मुझे खुद से दूर नहीं किया। शारदा के साथ यहां की जनता से ऐसा प्रेम बरसाया कि मुझे प्रदेशवासियों की सेवा का मौका दिया। मैंने तभी संकल्प ले लिया था कि शारदा तट को ऐतिहासिक स्वरूप देकर रहूंगा।

शुक्रवार को टनकपुर में शारदा घाट पर आयोजित समारोह में सीएम धामी मां शारदा से आत्मीयता जताने के साथ भावुक भी हो गए। उन्होंने शारदा से जुड़ाव व लगाव दोनों का वर्णन किया। बोले, शारदा के साथ कूदते, नहाते और फांदते बढ़ा हुआ हूं। जब भी शारदा के पास आता हूं भावविभोर हो जाता हूं। शारदा घाट पर आरती शुरू हो चुकी है। शारदा रिवर फ्रंट बनने से शारदा का तट अधिक दिव्य व अधिक भव्य हो जाएगा।