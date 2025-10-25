टनकपुर में भावुक हुए सीएम धामी? बोले- 'शारदा के साथ कूदते, फांदते और नहाते बढ़ा हुआ हूं'
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में एक कार्यक्रम में भावुक हो गए। उन्होंने शारदा नदी के साथ अपने बचपन के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे वे नदी में खेलते, कूदते और नहाते हुए बड़े हुए। उन्होंने शारदा नदी के प्रति अपना गहरा लगाव व्यक्त किया और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई।स
गणेश पांडे, जागरण चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शारदा तट को ऐतिहासिक स्वरूप देना खुद का संकल्प बताया है। टनकपुर में शारदा कारीडोर के तहत बन रहे रिवर फ्रंट पथ के सुंदरीकरण कार्य का शुभारंभ करते धामी ने कहा 2022 में मुझे लगा कि मैं शारदा से दूर हो गया हूं। फिर में शारदा के पास और चंपावत की जनता के बीच आया।
शारदा मैया ने मुझे खुद से दूर नहीं किया। शारदा के साथ यहां की जनता से ऐसा प्रेम बरसाया कि मुझे प्रदेशवासियों की सेवा का मौका दिया। मैंने तभी संकल्प ले लिया था कि शारदा तट को ऐतिहासिक स्वरूप देकर रहूंगा।
शुक्रवार को टनकपुर में शारदा घाट पर आयोजित समारोह में सीएम धामी मां शारदा से आत्मीयता जताने के साथ भावुक भी हो गए। उन्होंने शारदा से जुड़ाव व लगाव दोनों का वर्णन किया। बोले, शारदा के साथ कूदते, नहाते और फांदते बढ़ा हुआ हूं। जब भी शारदा के पास आता हूं भावविभोर हो जाता हूं। शारदा घाट पर आरती शुरू हो चुकी है। शारदा रिवर फ्रंट बनने से शारदा का तट अधिक दिव्य व अधिक भव्य हो जाएगा।
पंडाल में बैठे लोगों से पूछते हुए कहा कि आप सभी कल्पना कीजिए उस स्वरूप की जब हर की पैड़ी की तरह शारदा घाट पर आरती हो रही होगी। आरती का वो भव्य बिंब शारदा की लहरों में उतर जाएगा। देश-विदेश से पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालु दर्शन कर लौटने के बजाय दो-चार दिन चंपावत में बिताएंगे। बूम, चूका, खलढूंगा, ठुलीगाड़ में जहां जिम कार्बेट घूमे थे, वहां ईको रिजार्ट में ठहरेंगे। स्थानीय व्यंजन का आनंद लेंगे।
