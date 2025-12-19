Language
    चंपावत में हादसा: बाराकोट लिंक मोटर मार्ग पर खाई में गिरी कार, दो लोग घायल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:14 PM (IST)

    चंपावत के बाराकोट क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कार बाराकोट से तल्ला ...और पढ़ें

    गुुरुवार देर शाम हुआ हादसा, कार में सवार से दो लोग. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, चंपावत । बाराकोट क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में यो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। कार बाराकोट से तल्ला बापरू जा रही थी। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

    गुरुवार की देर शाम आल्टो कार संख्या- यूके 03, टीए 2143 पिथौरागढ़ लिंक रोड पर कैलाड़ी विद्युत पावर हाउस के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान चालक अमित शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा और विक्रम सिंह पुत्र कुंवर सिंह के रूप में हुई है।

    दोनों बाराकोट ब्लाक के ही तल्ला बापरू के रहने वाले हैं। दोनों की उम्र 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। सूचना के बाद बाराकोट चौकी पुलिस और जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी स्थानीय युवाओं की टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। गहरे अंधेरे और दुर्गम इलाके में टीम ने कड़ी मशक्कत कर दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला।

    सूचना के बाद भी 108 एम्बुलेंस के न पहुंचने पर पुलिस वाहन से घायलों को लोहाघाट उप जिला अस्पताल ले जाया गया। डा. अजीम और टीम ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। डाक्टरों ने बताया कि अमित शर्मा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें पहले चंपावत जिला अस्पताल रेफर किया गया। सीटी स्कैन के बाद हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जबकि विक्रम सिंह के सिर में भी चोटें है। उसका उपचार जिला अस्पताल में ही चल रहा है।

    बाराकोट चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। घायलों को खाई से निकालने वालों में विजय नाथ, सूरज बिष्ट, सोनू चौधरी, ललित मोहन, राहुल जोशी, शुभम बिष्ट, हिमांशु नाथ, हिमांशु जोशी, सौरभ नाथ और धीरज सिंह आदि युवा शामिल रहे।

