उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में भी रजत जयंती की धूम, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन

संवाद सहयोगी, जागरण भराड़ीसैंण: उत्तराखंड के रजत जयंती दिवस के अवसर पर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में रविवार को भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिसके बाद यहां रैतिक परेड और विभिन्न संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में आईटीबीपी, आइआरबी, नागरिक सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड, महिला आरक्षी नागरिक पुलिस, फायर सर्विस और एनसीसी महिला दस्ते ने 46 वीं वाहिनी पीएसी के बैंड धुन पर रैतिक परेड का भव्य प्रदर्शन किया। जिसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन हुआ ।

मंच पर जीआईसी भराड़ीसैंण की छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज किया। इस दौरान जीआईसी भराड़ीसैंण, जेएसएनएसएस मेमोरियल कालेज, जीआईसी मेहलचौरी और पीजी कॉलेज गोपेश्वर के छात्र छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। यहां महिला मंगल दल सारकोट, प्राथमिक विद्यालय सारकोट, पीजी कॉलेज गोपेश्वर के साथ ही स्थानीय विद्यालय और महिला मंगल दल की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में राज्य विकास के पथ पर बढ़ रहा है। राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सेवाओं का विस्तार हुआ है।

वहीं रेल लाइन के निर्माण से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की बाहरी राज्यों से कनेक्टिविटी भी मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा। उन्होंने राज्य के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद जिलाधिकारी ने विधानसभा परिसर में कृषि, उद्यान, उद्योग, ग्रामोत्थान, पुलिस, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों की ओर से लगाए स्टॉलो का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने उत्तराखंड की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा उत्तराखंड राज्य जिस आंदोलन के परिणाम स्वरुप स्थापित हुआ है उसके आदर्शो, लक्ष्यों को हम हमेशा याद रखेंगे और अपना कर्म और जीवन उन लक्ष्यों और आदर्शो के लिए समर्पित करेंगे।