Chardham Yatra 2025: बदरीनाथ धाम के कपाट बंदी की प्रक्रिया जारी, बंद हुए गणेश मंदिर के दरवाजे

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। पंच पूजा के साथ शीतकाल के लिए बदरीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत शुक्रवार को पहले दिन विधि-विधान पूर्वक गणेश मंदिर के कपाट बंद किये गए। धाम के कपाट 25 नवंबर को दोपहर बाद 2:56 बजे बंद किये जाएंगे।

परंपरा के अनुसार कपाट बंद करने से पूर्व बदरीनाथ धाम में पंच पूजा का विधान है। इसी कड़ी में पहले दिन रावल अमरनाथ नंबूदरी, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल व वेदपाठी रविंद्र भट्ट की मौजूदगी में भगवान गणेश के विग्रह को परिक्रमा स्थल स्थित मंदिर से बदरीनाथ मंदिर गर्भगृह में दर्शन के लिये ले जाया गया। वहां दिनभर भगवान नारायण के साथ भगवान गणेश की पूजा हुई और शाम पांच बजे गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिये गए। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बदरीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तैयारियां चल रही हैं।

इसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। इस अवसर पर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट, पं. मोहित सती समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।