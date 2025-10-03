Badrianth Dham: भगवान बदरी विशाल के दर्शन को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के भाई, बीकेटीसी अध्यक्ष से की भेंट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने बदरीनाथ धाम की यात्रा की और भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया और प्रसाद भेंट किया। मंदिर में दर्शन के बाद पंकज मोदी और उनके साथ आए लोगों ने मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से मुलाकात की और यात्रा पर चर्चा की।
मंदिर में दर्शनों के पश्चात पंकज मोदी तथा उनके साथ आये अन्य लोगों ने श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से शिष्टाचार भेंट की तथा यात्रा विषयक चर्चा की। इस अवसर पर बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल भी मौजूद रहे।
