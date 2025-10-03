Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Badrianth Dham: भगवान बदरी विशाल के दर्शन को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के भाई, बीकेटीसी अध्यक्ष से की भेंट

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने बदरीनाथ धाम की यात्रा की और भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया और प्रसाद भेंट किया। मंदिर में दर्शन के बाद पंकज मोदी और उनके साथ आए लोगों ने मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से मुलाकात की और यात्रा पर चर्चा की।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज मोदी ने किए बदरीनाथ धाम में दर्शन। आर्काइव

    जासंं, चमोली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी तथा उनके साथ बदरीनाथ धाम पहुंचे।  उन्होंने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किये। श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया तथा भगवान बदरी विशाल का प्रसाद भेंट किया।

    मंदिर में दर्शनों के पश्चात पंकज मोदी तथा उनके साथ आये अन्‍य लोगों ने श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से शिष्टाचार भेंट की तथा यात्रा विषयक चर्चा की। इस अवसर पर बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल भी मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।