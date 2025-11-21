उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी थी बरातियों की गाड़ी, नशे में धुत था चालक; घटनास्थल पर भी छलकाया जाम

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर। उर्गम हेलंग मोटर मार्ग पर बारातियों को ला रही टाटा सूमो दुर्घटना में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। बताया गया कि शराब चालक ने उर्गम में तो साथियों के साथ शराब पी थी साथ ही दुर्घटनास्थल पर भी उसने जाम छलकाए थे। फिर वाहन को जैसे ही उसने आगे बढ़ाया वाहन सीधे खाई में जा गिरा। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि पुलिस ने मामले में चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बारातियों को ला रही दुर्घटनाग्रस्त टाटा सूमो का ड्राइवर कमलेश सिंह का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घायल कमलेश को लेकर शराब पीने की पुष्टि मेडिकल जांच में हो चुकी है। जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग धनिक ने बताया कि जांच के दौरान घायल कमलेश के अल्कोहल की पुष्टि हुई है।

बताया गया कि चालक ने पहले तो उर्गम गांव में बारात समारोह के दौरान अपने अन्य साथियों के साथ शराब पी । और शराब के नशे में ही वह वाहन चला रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस स्थान पर दुर्घटना हुई वहां पर चालक ने वाहन को रोका गया था। बताया गया कि चालक ने वहां पर भी जाम छलकाया। हालांकि इस दौरान वाहन में सवार लोगों ने उसे टोका भी था। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़़ने के लिए वाहन को स्टार्ट किया वाहन तेजी से खाई में जा गिरा। वाहन चालक कमलेश ने बताया कि वाहन को आगे बढ़ाने के दौरान गलत दिशा में वाहन के जाने के बाद जब उसने ब्रेक मारना चाहा तो वाहन के ब्रैक नहीं लगे।

दूल्हे के बड़े भाई की भी मौत बीती रात्रि को ज्योतिर्मठ के हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर हुई टाटा सूमो दुर्घटना में घायल दूल्हे के भाई की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। घायल दो में से एक को जिला चिकित्सालय से श्रीनगर मेडिकल कालेज रेफर किया गया है

गौरतलब है कि बीते सांय को सलूड़ से उर्गम गई बारात में बारातियों को लेकर लौट रही टाटा सूमो जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस के पास गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि तीन घायल थे जिन्हें गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था।