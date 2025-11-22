Language
    उत्तराखंड में चांद-सितारों के दीदार को जमा हुए खगोलीय प्रेमी, चार दिवसीय एस्ट्रोवीक-3 शुरू

    By Kalika Prasad Sirswal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:48 PM (IST)

    हल्द्वानी में खगोलीय प्रेमियों का जमावड़ा लगा। चमोली के बेनीताल में चार दिवसीय एस्ट्रोवीक सीजन-3 शुरू हो गया है। इस आयोजन में देश-विदेश से प्रतिभागी खगोलीय पिंडों का दीदार कर सकेंगे। प्रतिभागी आकाश अवलोकन, खगोलीय फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों में भाग लेंगे। विशेषज्ञ खगोलीय घटनाओं को कैमरे में कैद करने की जानकारी देंगे।

    चमोली जनपद के बेनीताल में चार दिवसीय एस्ट्रोवीक सीजन-तीन शुरू. Jagran

    संवाद सहयोगी, जागरण, कर्णप्रयाग। जनपद चमोली के एस्ट्रो विलेज बेनीताल में चार दिवसीय एस्ट्रोवीक सीजन-तीन का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर जिला पर्यटन अधिकारी अरविन्द गौड़ ने कहा कि उत्तराखंड टूरिज्म की ओर से आयोजित आयोजन में देश-विदेश से पहुंचने वाले प्रतिभागी खगोलीय पिंडों का दीदार कर सकेंगें।

    एस्ट्रो वीक-3 का आयोजन 21 से 24 नवंबर तक होना है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी उत्साहित है। होम स्टे संचालक भी इसे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। पर्यटन अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक, आसाम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से 30 चयनित प्रतिभागी यहां पहुंच रहे हैं। प्रतिभागी रात्रि आकाश अवलोकन, खगोलीय फोटोग्राफी और प्रकृति–परिदृश्य (लैंडस्केप) फोटोग्राफी की उन्नत तकनीकों का अनुभव प्राप्त करेंगे।

    इस दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों में खगोलीय अवलोकन, शनि ग्रह अवलोकन, बृहस्पति (जुपिटर) अवलोकन, चन्द्रमा अवलोकन (लूनर एक्स–वाई), नक्षत्र मानचित्रण, खगोलीय फोटोग्राफी, तारों की लकीरें, गंगा तारा-पथ, फोटोग्राफी, गहन आकाश फोटोग्राफी, सूर्यास्त से तारों तक क्रम–फोटोग्राफी लोगों के साथ रात्रि फोटोग्राफी, पैनोरामा एवं रात्रि–दृश्य फोटोग्राफी, प्रकृति एवं परिदृश्य सत्र, बेनीताल में सूर्योदय फोटोग्राफी झील, गांव एवं मंदिर फोटोग्राफी भ्रमण, हिमालयी दृश्यावलियों की संरचना सत्र विशेष अनुभव, दूरबीन प्रदर्शन, वास्तविक आकाश अनुभव, तारों के नीचे अलाव व कहानी–सत्र का आयोजन होगा।

    कार्यक्रम में खगोलीय फोटोग्राफर अजय तलवार सहित शाहिद हाशमी लोगों को खगोलीय घटनाओं को कैमरे में कैद करने की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में अरविंद गौड़ अजय तलवार (एस्ट्रोफोटोग्राफर), शाहिद हाशमी (लैंडस्केप नेचर फोटोग्राफर), राहुल अधिकारी, संजय साह, संकल्प रस्तोगी (उत्तर प्रदेश एमेच्योर एस्ट्रोफोटोग्राफी क्लब, लखनऊ), स्वप्निल रस्तोगी, उत्कर्ष मिश्रा ((उत्तर प्रदेश एमेच्योर एस्ट्रोफोटोग्राफी क्लब, लखनऊ), जुगल भराली (असम) लक्ष्मीपति (कर्नाटक), अनिल सिंगरू (दिल्ली) आदि मौजूद रहे।

