Uttarakhand: सीएम धामी बोले- देश को गौरव की अनुभूति कराती है सवाड़ गांव की सैन्य परंपरा

संवाद सूत्र, जागरण, देवाल (चमोली): सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देवाल ब्लाक के सैन्य बहुल सवाड़ गांव में रविवार से तीन दिवसीय अमर शहीद सैनिक मेला शुरू हो गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सवाड़ गावं भारत माता की रक्षा करने वाले जवानों की उर्वर भूमि है। यहां के युवा देश रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते रहे हैं।

उन्होंने शहीद स्मारक में प्रथम विश्वयुद्ध के 22 बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश रक्षा समेत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार भी सैनिकों के कल्याण को संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी में देहरादून में सैन्यधाम बनाया जा रहा है।

सरकार आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। कहा कि प्रदेश में 27 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि ग्वालदम-देवाल-वाण मोटर मार्ग को नंदा देवी राजजात के आयोजन के उपरांत बीआरओ को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि सड़क की गुणवत्ता, रख-रखाव व सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सके।

उन्होंने चमोली जिले को कुमाऊं क्षेत्र से जोड़ने वाले रामपुर-तोरती मोटर मार्ग के निर्माण को भी सरकार की प्राथमिकता बताया।

मुख्यमंत्री ने थराली के तलवाड़ी और नंदानगर के लाखी क्षेत्र में मिनी स्टेडियम निर्माण को स्वीकृति दिए जाने का भी बात कही। इससे पूर्व, क्षेत्रवासियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके स्वजन की ओर से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो ‘हिट गंगा बुग्याल’ का विमोचन करने के साथ शिक्षा विभाग को ट्राफी भी प्रदान की। विधायक थराली भूपाल राम टम्टा ने बताया कि नंदा राजजात के लिए 100 करोड़ की धनराशि मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा 50 करोड़ की धनराशि और मांगी गई है।