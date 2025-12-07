Language
    Uttarakhand: सीएम धामी बोले- देश को गौरव की अनुभूति कराती है सवाड़ गांव की सैन्य परंपरा

    By Kalika Prasad Sirswal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    देवाल में सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर शहीद सैनिक मेला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने सवाड़ को वीर जवानों की भूमि बताया और मेले को राजकीय दर्जा दिया। उन्ह ...और पढ़ें

    शहीद मेला देवाल में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजली देने के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सूवि

    संवाद सूत्र, जागरण, देवाल (चमोली): सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर देवाल ब्लाक के सैन्य बहुल सवाड़ गांव में रविवार से तीन दिवसीय अमर शहीद सैनिक मेला शुरू हो गया।

    इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सवाड़ गावं भारत माता की रक्षा करने वाले जवानों की उर्वर भूमि है। यहां के युवा देश रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते रहे हैं।

    उन्होंने शहीद स्मारक में प्रथम विश्वयुद्ध के 22 बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा भी की।

    मुख्यमंत्री ने कहा की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश रक्षा समेत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार भी सैनिकों के कल्याण को संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी में देहरादून में सैन्यधाम बनाया जा रहा है।

    सरकार आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। कहा कि प्रदेश में 27 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

    इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि ग्वालदम-देवाल-वाण मोटर मार्ग को नंदा देवी राजजात के आयोजन के उपरांत बीआरओ को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि सड़क की गुणवत्ता, रख-रखाव व सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सके।

    उन्होंने चमोली जिले को कुमाऊं क्षेत्र से जोड़ने वाले रामपुर-तोरती मोटर मार्ग के निर्माण को भी सरकार की प्राथमिकता बताया।

    मुख्यमंत्री ने थराली के तलवाड़ी और नंदानगर के लाखी क्षेत्र में मिनी स्टेडियम निर्माण को स्वीकृति दिए जाने का भी बात कही। इससे पूर्व, क्षेत्रवासियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके स्वजन की ओर से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो ‘हिट गंगा बुग्याल’ का विमोचन करने के साथ शिक्षा विभाग को ट्राफी भी प्रदान की। विधायक थराली भूपाल राम टम्टा ने बताया कि नंदा राजजात के लिए 100 करोड़ की धनराशि मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा 50 करोड़ की धनराशि और मांगी गई है।

    कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष रामचंद्र गौड़, उपाध्यक्ष हरक सिंह नेगी, मेला समिति सवाड़ के अध्यक्ष आलम सिंह बिष्ट, दर्जाधारी बलवीर घुनियाल, प्रधान आशा धपोला, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्थवाल, महामंत्री अरुण मैठाणी, क्षेत्र प्रमुख तेजपाल रावत, छात्र नेता दयाल बिष्ट, महिपाल सिंह, लखन रावत, पूर्व प्रमुख राकेश जोशी, मंडल अध्यक्ष उमेश मिश्रा, मुख्यमंत्री के कोआर्डिनेटर दलबीर दानू, महिपाल सिंह, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार आदि मौजूद रहे।

    वीर सपूतों को अर्पित की श्रद्धांजलि 

    सवाड़ स्थित सैनिक स्मृति संग्रहालय का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित जनसमुदाय का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि सवाड़ की धरती हमेशा राष्ट्रभक्ति, समर्पण और शौर्य की मिसाल प्रस्तुत करती रही है।

    कहा कि वे स्वयं सैनिक परिवार से आते हैं और इस वीरभूमि में पहुंचकर उन्हें पिता की सुनाई अनेक वीरगाथाएं याद हो आई हैं। कहा कि सवाड़ के वीर जवानों ने सदैव राष्ट्र रक्षा के लिए अप्रतिम त्याग किया है। इस दौरान महिला मंगल दल व स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति दी।

    मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं

    • नंदा राजजात के तुरंत बाद बीआरओ को हस्तांतरित होगा ग्वालदम-देवाल-वाण मोटर मार्ग
    • अमर शहीद सैनिक मेला राजकीय घोषित
    • तोरती मोटर मार्ग से जुड़ेगा कुमाऊं
    • तलवाड़ी व लाखी में होगा मिनी स्टेडियम का निर्माण
    • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल व नारायणबगड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण
    • मटई, बैराजकुंड में खुलेंगे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र
    • आपदाग्रस्त क्षेत्र थराली व नंदानगर में प्रभावितों के पुनर्वास को दिया जाएगा विशेष पैकेज
    • राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में भूगोल व अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नारायणबगड़ में विज्ञान वर्ग और राजकीय महाविद्यालय देवाल जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान विषय की भी होगी पढ़ाई

