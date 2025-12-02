खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी! चमोली में 15 लाख की लागत से बनेगा बास्केटबॉल ग्राउंड

संवाद सूत्र, जागरण चमोली। चमोली जनपद के गैरसैंण के खेल प्रेमी युवाओं के लिए खुशखबरी है यहां बास्केटबॉल में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ियों के लिए जल्द खेल मैदान तैयार हो जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान के किनारे नगर पंचायत गैरसैंण के द्वारा बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल नगर पंचायत गैरसैण में अभी तक बास्केटबॉल खेलने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिसके चलते नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने पहल की और राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैण के प्रधानाचार्य और अभिभावक संघ की मीटिंग करवा कर उसमें यह निर्णय लिया गया कि वार्ड नंबर 4 में क्रीड़ा मैदान के किनारे अतिरिक्त जगह पर छात्रों की सुविधा के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कराया जाएगा।