    खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी! चमोली में 15 लाख की लागत से बनेगा बास्केटबॉल ग्राउंड

    By Kalika Prasad Sirswal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    चमोली में खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। जनपद के गैरसैंण में 15 लाख रुपये की लागत से एक नया बास्केटबॉल ग्राउंड बनाया जा रहा है। इसके निर्माण से खेल प्रेमियों में बास्केटबॉल खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें यहां पर अभ्यास करने का मौका मिलेगा।

    गैरसैंण राजकीय इंटर कॉलेज में बास्केटबॉल खेल मैदान का काम शुरू

    संवाद सूत्र, जागरण चमोली। चमोली जनपद के गैरसैंण के खेल प्रेमी युवाओं के लिए खुशखबरी है यहां बास्केटबॉल में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ियों के लिए जल्द खेल मैदान तैयार हो जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान के किनारे नगर पंचायत गैरसैंण के द्वारा बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

    दरअसल नगर पंचायत गैरसैण में अभी तक बास्केटबॉल खेलने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिसके चलते नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने पहल की और राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैण के प्रधानाचार्य और अभिभावक संघ की मीटिंग करवा कर उसमें यह निर्णय लिया गया कि वार्ड नंबर 4 में क्रीड़ा मैदान के किनारे अतिरिक्त जगह पर छात्रों की सुविधा के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कराया जाएगा।

    15 लाख की लागत से बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण

    आज नगर पंचायत गैरसैण के सौजन्य से बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण मोहन भंडारी ने कहा कि क्षेत्र के खिलाड़ियों की आवश्यकता को देखते हुए करीब 15 लाख की लागत से बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है जिससे खेल प्रेमियों को बास्केटबॉल खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें यहां पर अभ्यास करने का मौका मिलेगा।

    वार्ड संख्या चार की सभासद सोनाली साह ने कहा कि बास्केटबॉल ग्राउंड निर्माण का नगर पंचायत के सभी वार्डों के खेल प्रेमियों को लाभ मिलेगा।

    इस निर्माण को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैण पीटीए अध्यक्ष दिनेश गौड़, व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष महावीर रावत, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता पंकज गैड़ी, हिमांशु साह, लक्ष्मण खत्री, जगदीश ढौडियाल आदि लोगों ने नगर पंचायत गैरसैण की सराहना की।