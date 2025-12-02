Language
    'मुझे जान का खतरा'... ससुराल से दीपांशी ने भेजा आखिरी मैसेज, परिवार पहुंचा तो फांसी पर लटकी मिली बिटिया

    By Praveen Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    सहारनपुर में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। विवाहिता ने अपने परिवार को फोन पर बताया था कि ससुराल वाले उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान कर रहे हैं और उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    मृतका दीपांशी का फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण सहारनपुर। एक नवविवाहित फांसी पर लटकी मिली। मृतका की शादी को डेढ़ वर्ष हुआ था। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने पति, ससुर, सास पर दहेज मांगने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। मृतका का ससुर यूपी पुलिस में दरोगा है। फारेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। सूचना पर सीओ ने पहुंच कर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    गांव सिंहखेड़ा निवासी सोनू पुत्र जगपाल सिंह की पुत्री दीपांशी की शादी वर्ष 2024 में थाना क्षेत्र के ही गांव कल्लरपुर निवासी उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा राजेंद्र कुमार सिंह के पुत्र विशाल एडवोकेट के साथ हुई थी। राजेंद्र यूपी पुलिस में दरोगा है और इस समय जिला बिजनौर में है। राजेंद्र कुमार कस्बे में दिल्ली सहारनपुर रोड पर ही रहते हैं।

    दीपांशी के पिता सोनू ने थाने में दी तहरीर में कहा कि उनकी पुत्री दीपांशी की शादी विशाल से हुई थी। शादी में कार व दान दहेज दिया था। दीपांशी का पति, ससुर, सास उसे अन्य दहेज लाने तथा स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग कर तंग कर रहे थे। पिछले दिनों दीपांशी घर वापस आ गई थी।

    कुछ दिन पूर्व दीपांशी के ससुर राजेंद्र व अन्य लोग गांव आए थे जहां पंचायत के बाद दीपांशी वापस आई थी। लेकिन दीपांशी के आने के बाद में फिर उसे स्कार्पियों एन लाने के लिए तंग किया जाने लगा।

    सोनू ने बताया की कल दिन में दो बजे दीपांशी ने फोन पर बताया था कि मुझे मेरा पति, ससुर, सास फिर ज्यादा परेशान कर रहे हैं और इनसे मुझे अपनी जान का खतरा है और फोन पर सूचना मिली कि दीपांशी के पति विशाल, ससुर राजेंद्र व सास कमलेश ने फांसी लगाकर हत्या कर दी है।

    दीपांशी की हत्या की सूचना पर उसके गांव के काफी लोग मौके पर पहुंचे और दीपांशी की हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी लेकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया।

    दीपांशी के स्वजन व ग्रामीणों का आरोप था कि घटना को अंजाम देकर मौके से सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर हटा ली है। घटना की सूचना पर सीओ अशोक सिसोदिया भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है जो भी आरोपित होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।

    सोनू की तहरीर पर मृतका के पति विशाल, ससुर राजेंद्र, सास कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है सभी आरोपित फरार हैं।