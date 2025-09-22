Language
    Chamoli News: बार‍िश से चमोली में 25 ग्रामीण लिंक रूट बंद, 100 से अधिक गांवों की आवाजाही प्रभावित

    By Devendra rawat Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:28 PM (IST)

    चमोली जिले में सितंबर में हुई बारिश से ग्रामीण सड़कों की हालत खस्ता है जिससे 25 लिंक मार्ग बंद हैं और सौ से अधिक गांव प्रभावित हैं। रसोई गैस की किल्लत है और बीमार मरीजों को पैदल लाना पड़ रहा है। थराली में एक बीमार महिला को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। जिला आपदा अधिकारी के अनुसार सड़कों को खोलने और राहत कार्य जारी हैं।

    नंदानगर के धुर्मा गांव में आई आपदा के बाद क्षतिग्रस्त भवनों के साथ आस पास का मंजर।- जागरण

    संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। चमोली जिले में इन दिनों मौसम साफ है, लेकिन सितंबर माह में आई वर्षा ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। अभी भी 25 ग्रामीण लिंक मार्ग बंद हैं, जिससे सौ से अधिक गांवों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। यह तो सड़कों का हाल है, पैदल रास्तों के तो और भी बुरे हाल हैं।

    चमोली जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बंद होने से सबसे ज्यादा दिक्कतें रसोई गैस की हो रही हैं। हालांकि गांवों में लकड़ी के चूल्हे का विकल्प रहता है, लेकिन वर्षा के दौरान लकड़ी भीगने के साथ जंगल के रास्ते भी क्षतिग्रस्त हैं। निजमुला घाटी, कलगोट घाटी, डुंगरी क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में संपर्क मोटर मार्ग बंद होने से रसोई गैस की किल्लत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार मरीजों को मीलों पैदल चलकर लाना पड़ रहा है। वर्तमान समय में सड़कों को खोलने के लिए मशीनों व संसाधनों का टोटा है।

    हेली रेस्क्यू कर पहुंचाया चिकित्सालय

    थराली विकासखंड के ग्राम डुंगरी क्षेत्र में थराली डुंगरी मोटर मार्ग बाधित होने के चलते बीमार बुजुर्ग व गर्भवती महिलाओं को सड़क मार्ग तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बताया कि बीते दिन डुंगरी गांव की बीमार महिला शांति देवी को हेली सेवा से एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

    चमोली जिले में वर्षा के चलते अभी भी 25 ग्रामीण लिंक मार्ग बंद हैं, जिनको खोलने का कार्य जारी है। गांवों में खाद्यान्न सामग्री पहुंचा दी गई है। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं।- नंदकिशोर जोशी, जिला आपदा अधिकारी, चमोली