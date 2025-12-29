चमोली में पांडुकेश्वर क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, वन संपदा को बड़ा नुकसान होने की आशंका

संवाद सहयोगी, जागरण चमोली। ज्योतिर्मठ के पांडुकेश्वर क्षेत्र के जंगलों में बीती रात आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आग नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आने वाले जंगल क्षेत्र में लगी, जिसके चलते वन संपदा को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

