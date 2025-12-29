Language
    चमोली में पांडुकेश्वर क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, वन संपदा को बड़ा नुकसान होने की आशंका

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    चमोली में ज्योतिर्मठ के पांडुकेश्वर क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लग गई है। यह आग नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में फैली है, ज ...और पढ़ें

    पांडुकेश्वर क्षेत्र के जंगलों में लगी आग

    संवाद सहयोगी, जागरण चमोली। ज्योतिर्मठ के पांडुकेश्वर क्षेत्र के जंगलों में बीती रात आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आग नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आने वाले जंगल क्षेत्र में लगी, जिसके चलते वन संपदा को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

    जानकारी के अनुसार रात के समय जंगलों में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते इसने बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, लेकिन दुर्गम क्षेत्र के कारण टीम आग पर काबू पाने में बेबस नजर आ रही है।

    स्थानीय लोग आग बढ़ने से चिंतित हैं और वन्य जीवों के प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

