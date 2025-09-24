Language
    Chamoli Disaster: घटनास्थल से 3 किमी दूर नंदाकिनी किनारे मिला धुर्मा की लापता ममता का शव, बुजुर्ग अब भी लापता

    By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:15 PM (IST)

    उत्‍तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर में आपदा से प्रभावित धुर्मा गांव में लापता महिला का शव मिला है जबकि एक बुजुर्ग की तलाश जारी है। बादल फटने से गांव में भारी तबाही हुई थी। बचाव दल मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश कर रहा है। प्रशासन ग्रामीणों के दबे हुए सामान को निकालने में भी मदद कर रहा है।

    चमोली आपदा महिला का शव मिला, लापता बुजुर्ग की तलाश जारी। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर । आपदा प्रभावित नंदानगर के धुर्मा गांव में लापता महिला का शव घटनास्थल से तीन किमी नीचे सेरा के पास मिला है। रैस्क्यू टीम अब बुजुर्ग की तलाश में मलबा हटाने में जुटी है। अब तक आपदा में कुल आठ शव मिल चुके हैं।

    विनसर की चोटी में बादल फटने से धुर्मा गांव में भारी तबाही हुई थी। धुर्मा गांव के ममता देवी व गुमान सिंह भी आपदा की भेंट चढ्कर लापता हो गए थे। बताया गया कि रैस्क्यू टीम गांव में मलबा हटाकर रैस्क्यू में जुटी थी।

    इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने नंदाकिनी किनार जाने के दौरान दुगंर्ध पर शक जाहिर किया तो फिर नंदाकिनी नदी में सेरा में लगभग 200 मीटर नीचे पेड़ के साथ शव देखा गया। मामले की सूचना तत्काल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई तो शव की पहचान धुर्मा गांव की लापता

    ममता देवी के रूप में हुई। बताया गय कि शव धुर्मा गांव से मोक्ष गदेरे में बहकर नंदाकिनी नदी तक पहुंचा है। रैस्क्यू टीम में ममता के लापता चाचा ससुर गुमान सिंह की तलाश में मोक्ष गदेरे के साथ नंदाकिनी नदी के किनारे भी सर्च कर रही है।

    बताया गया कि धुर्मा गांव में जेसीबी मशीन भी रैस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है। जो मलबा हटाने के कार्य में लगी है। धुर्मा तक सड़क मार्ग भी खुल चुका है। आपदा प्रभावित कुंतरी लगा फाली , सरपाणी में मलबे में दबे भवनों से से मशीन के जरिए प्रशासन मलबा हटा रहा है। बताया गया आपदा प्रभावितों ने अपने भवनों के अंदर जेवरात सहित अन्य सामान होने की बात कही थी।

    प्रशासन लगातार मलबा हटाकर ग्रामीणों के सामने ही उनका अंदर फंसा सामान उपलब्ध करा रहा है। आपदा रैस्क्यू को लेकर मौके पर मौजूद नंदानगर के नायब तहसीलदार देवली का कहना है कि धुर्मा तक सड़क मार्ग सुचारू हो गया है। अब धुर्मा व कुंतरी लगा फाली में जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य जारी है।