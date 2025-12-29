चमोली के थेंग गांव में भालू का आतंक बढ़ा, गोशाला फाड़कर बकरियों को बनाया निवाला

जागरण संवाददाता, चमोली। भालुओं के आतंक से लोग परेशान हैं। भालुओं ने थेंग गांव में हमलाकर गोशाला की छत फाड़ दी। वहां बंधे पशुधनों सहित बकरियों को अपना निवाला बना लिया। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भालू प्रभावित इलाकों में नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की क्यूआरटी टीम भालू प्रबन्धन कॉन्सेप्ट के आधार पर कार्य कर रही है। भालुओं को आबादी वाले इलाकों से दूर करने के ठोस प्रयास कर रही है। वहीं क्षेत्र के दूरस्थ गांव में एकबार फिर भालू का आतंक बढ़ने की खबर है। क्षेत्र पंचायत सदस्य थेंग रमा देवी ने बताया कि रविवार रात्रि भालू ने थेंग गांव के मोहन सिंह नेगी पुत्र माधो सिंह की गौशाला को फाड़ कर गौशाला में बंधे पशु धनों सहित बकरियों को अपना निवाला बना लिया।