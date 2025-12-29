Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चमोली के थेंग गांव में भालू का आतंक बढ़ा, गोशाला फाड़कर बकरियों को बनाया निवाला

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:18 AM (IST)

    चमोली के थेंग गांव में भालुओं के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। हाल ही में एक भालू ने मोहन सिंह नेगी की गौशाला की छत फाड़कर पशुधन और बकरियों को अपना निवा ...और पढ़ें

    Hero Image

    गोशाला दिखाता व्यक्ति।

    जागरण संवाददाता, चमोली। भालुओं के आतंक से लोग परेशान हैं। भालुओं ने थेंग गांव में हमलाकर गोशाला की छत फाड़ दी। वहां बंधे पशुधनों सहित बकरियों को अपना निवाला बना लिया। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भालू प्रभावित इलाकों में नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की क्यूआरटी टीम भालू प्रबन्धन कॉन्सेप्ट के आधार पर कार्य कर रही है। भालुओं को आबादी वाले इलाकों से दूर करने के ठोस प्रयास कर रही है। वहीं क्षेत्र के दूरस्थ गांव में एकबार फिर भालू का आतंक बढ़ने की खबर है। क्षेत्र पंचायत सदस्य थेंग रमा देवी ने बताया कि रविवार रात्रि भालू ने थेंग गांव के मोहन सिंह नेगी पुत्र माधो सिंह की गौशाला को फाड़ कर गौशाला में बंधे पशु धनों सहित बकरियों को अपना निवाला बना लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के बाद परिवार हताश

    घटना के बाद मोहन सिंह का परिवार हताश और आक्रोशित है, उनकी आजीविका का संसाधन पशु पालन और बकरी पालन है। ऐसे में इस नुकसान से परेशान हैं। भरपाई कौन करेगा। क्षेत्र के जन प्रतिनिधि धन सिंह का कहना है कि पिछले कई महीनों से गांव में भालुओं ने जबरदस्त आतंक मचाया हुआ है। अधिकतर दुधारू गाय और बकरियां हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिकी का एकमात्र साधन हैं। मांग है कि इन आक्रामक भालुओं को पकड़ कर बाहर भेजा जाए। ग्रामीणों को मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।