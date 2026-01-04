चमोली : गुलाबकोटी नाले में मिला भालू का शव, पहाड़ी से गिरने से हुई मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क के गुलाबकोटी के पास बिष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत के डायवर्जन साइड पर नाले में चार साल के मादा भालू का शव मिला है। वन विभाग ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें मौत का कारण पहाड़ी से गिरने से लगी चोटों को माना गया है।

बताया गया कि सुबह जब बिष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के डायवर्जन साइड पर कर्मचारी कार्य को गए तो उन्होंने डैम के पास गुलाबकोटी नाले में एक भालू पड़ा देखा। कर्मचारियों ने हल्ला कर भालू की मौजूदगी की जानकारी सीआइएसएफ के सुरक्षा कर्मियों को दी।

इस दौरान घटनास्थल के पास भीड़ लग गई और शोर मचाने पर भी जब भालू टस से मस नहीं हुआ तो पता चला कि भालू मरा हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु ने बताया कि वन कर्मियों की टीम ने भालू के शव को कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया। कहा कि भालू के सभी अंग सुरक्षित थे। पोस्टर्माटम रिपोर्ट में चोटिल होने से भालू की मौत मानी गई है। भालू के पहाड़ी से गिरने से मौत का अनुमान है।

गैरसैंण क्षेत्र में भालू की धमक से बढाई वन कर्मियों की गश्त संवाद सूत्र, जागरण, गैरसैंण: शनिवार गैरसैंण मुख्यालय से तीन से चार किलोमीटर की दूरी पर तल्ला ग्वाड और रिखोली में भालू नजर आने के बाद रविवार को भी क्षेत्रवासियों में दहशत रही। हालांकि शनिवार को ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। रविवार को वन कर्मियों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाते हुए लोगों को जागरूक किया।

स्थानीय निवासी गौरव ने कहा कि भालू के नजर आने पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी लोग दहशत में है। रेंजर प्रदीप गौड़ ने बताया कि शनिवार प्रातः तल्ला ग्वाड में भालू दिखाई देने की सूचना मिली थी और शाम को रिखोली पुल के पास भालू दिखाई दिया।