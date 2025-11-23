Badrinath Dham: खडग पुस्तक हुई बंद, धाम में अब शीतकाल तक नहीं सुनाई देगी वेद-ऋचाओं की गूंज

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। बदरीनाथ धाम में पूजा परंपरा विशिष्ट हैं पंच पूजाओं के तीसरे दिन बदरीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद खडग पुस्तक बंद कर दी गई है, अब शीतकाल के लिए भगवान नारायण की स्तुति में वेद ऋचाओं के स्वर नहीं सुनाईं देंगें।

श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत पंचपूजायें बीते शुक्रवार 21 नवंबर से प्रारंभ हो गई थी। परंपरा के अनुसार रविवार को तीसरे दिन विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रावल अमरनाथ नंबूदरी सहित धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, प्रभारी धर्माधिकारी स्वयंबर सेमवाल, वेदपाठी रविंद्र भट्ट एवं अमित बंदोलिया ने श्री बदरीनाथ मंदिर में खडग पुस्तक पूजन हुआ तथा खडग पुस्तक बंद कर की गई है। इसी के साथ अपराह्न से वेद ऋचाओं का वाचन शीतकाल तक के लिए बंद हो गया।

श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद करने हेतु बीकेटीसी की ओर तैयारियां चल रही है तथा सोमवार से श्री बदरीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जायेगा बताया कि साथ ही कपाट बंद होने के अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के आने की उम्मीद है।