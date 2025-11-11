Language
    दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद बदरीनाथ धाम में अलर्ट, प्रशासन ने बम निरोधक दस्ता और असम राइफल को किया तैनात

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाके के बाद बद्रीनाथ धाम में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और असम राइफल्स संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चमोली जिले में धार्मिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

    फोटो:: बदरीनाथ धाम में सुरक्षा को लेकर पहुंची बम डिस्पोजल दस्ता व सेना की टीम।

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली): दिल्ली लाल किले के पास बम धमाके की घटना के बाद बदरीनाथ धाम सहित चमोली जनपद में पुलिस अलर्ट पर है। बदरीनाथ धाम में पुलिस, बम डिस्पोजल टीम और असम राइफल ने मंगलवार को संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही माक ड्रील भी की। हालांकि, बदरीनाथ धाम में सुरक्षा को लेकर सेना की सक्रियता को पुलिस ने सामान्य अभियान बताया है।

    मंगलवार को थाना श्री बदरीनाथ पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम, असम राइफल्स और मंदिर समिति के साथ संयुक्त रूप से बाबा बदरीनाथ धाम परिसर में सघन चेकिंग एवं सुरक्षा ड्रिल आयोजित की। अभियान के दौरान मंदिर परिसर, श्रद्धालु प्रवेश द्वार, पार्किंग क्षेत्र, यात्री प्रतीक्षालय तथा आसपास के मार्गों का गहन निरीक्षण किया गया।

    चमोली में प्रवेश सीमाओं पर हुई चेकिंग

    पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि विशेष रूप से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। बदरीनाथ धाम, गोपीनाथ मंदिर, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर और आदि बदरी मंदिर परिसर में पुलिस बल लगातार चेकिंग कर रहा है।

    बदरीनाथ धाम में रात्रिकालीन शयन आरती के बाद मंदिर बंद होने के बाद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से मंदिर परिसर के भीतर न रुके। बीडीसी टीम भी बदरीनाथ धाम पहुंच चुकी है और वहां सुरक्षा जांच का कार्य निरंतर जारी है।

    श्री बदरीनाथ में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद: हेमंत द्विवेदी

    श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी )अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश पर मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के संबंध में बीकेटीसी अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार से बातचीत की तथा तीर्थयात्रियों ने फूलप्रूफ सुरक्षा के लिए कहा।

