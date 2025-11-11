दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद बदरीनाथ धाम में अलर्ट, प्रशासन ने बम निरोधक दस्ता और असम राइफल को किया तैनात

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली): दिल्ली लाल किले के पास बम धमाके की घटना के बाद बदरीनाथ धाम सहित चमोली जनपद में पुलिस अलर्ट पर है। बदरीनाथ धाम में पुलिस, बम डिस्पोजल टीम और असम राइफल ने मंगलवार को संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही माक ड्रील भी की। हालांकि, बदरीनाथ धाम में सुरक्षा को लेकर सेना की सक्रियता को पुलिस ने सामान्य अभियान बताया है।

मंगलवार को थाना श्री बदरीनाथ पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम, असम राइफल्स और मंदिर समिति के साथ संयुक्त रूप से बाबा बदरीनाथ धाम परिसर में सघन चेकिंग एवं सुरक्षा ड्रिल आयोजित की। अभियान के दौरान मंदिर परिसर, श्रद्धालु प्रवेश द्वार, पार्किंग क्षेत्र, यात्री प्रतीक्षालय तथा आसपास के मार्गों का गहन निरीक्षण किया गया।

चमोली में प्रवेश सीमाओं पर हुई चेकिंग पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि विशेष रूप से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। बदरीनाथ धाम, गोपीनाथ मंदिर, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर और आदि बदरी मंदिर परिसर में पुलिस बल लगातार चेकिंग कर रहा है।

बदरीनाथ धाम में रात्रिकालीन शयन आरती के बाद मंदिर बंद होने के बाद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से मंदिर परिसर के भीतर न रुके। बीडीसी टीम भी बदरीनाथ धाम पहुंच चुकी है और वहां सुरक्षा जांच का कार्य निरंतर जारी है।