बरात में गया था युवक, संदिग्ध हालात में जंगल में मिला शव; राजस्व पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । बरात में शामिल होने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। युवक का शव गांव के समीप जंगल में मिला, जिसे राजस्व पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीणों के अनुसार अणा गांव निवासी 21 वर्षीय लक्की कुमार पुत्र हरीश राम 17 नवंबर को अपने पांच साथियों के साथ पचना गांव में एक बरात में शामिल होने गया था। पचना गांव उसके घर से करीब दो किमी की दूरी पर स्थित है। बरात कार्यक्रम के बाद अन्य साथी तो घर लौट आए, लेकिन लक्की रात में वापस नहीं आया। उसके पिता ने मंगलवार यानी 18 नवंबर को बैजनाथ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। बुधवार दोपहर ग्रामीणों ने अणा-लोहारचौंरा सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे जंगल की ओर युवक का शव देखा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस व राजस्व विभाग को दी।