    बरात में गया था युवक, संदिग्ध हालात में जंगल में मिला शव; राजस्व पुलिस ने शुरू की जांच

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    बागेश्वर में एक बारात में गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 21 वर्षीय लक्की कुमार का शव गांव के पास जंगल में मिला। राजस्व पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर । बरात में शामिल होने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। युवक का शव गांव के समीप जंगल में मिला, जिसे राजस्व पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।

    ग्रामीणों के अनुसार अणा गांव निवासी 21 वर्षीय लक्की कुमार पुत्र हरीश राम 17 नवंबर को अपने पांच साथियों के साथ पचना गांव में एक बरात में शामिल होने गया था। पचना गांव उसके घर से करीब दो किमी की दूरी पर स्थित है। बरात कार्यक्रम के बाद अन्य साथी तो घर लौट आए, लेकिन लक्की रात में वापस नहीं आया। उसके पिता ने मंगलवार यानी 18 नवंबर को बैजनाथ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। बुधवार दोपहर ग्रामीणों ने अणा-लोहारचौंरा सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे जंगल की ओर युवक का शव देखा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस व राजस्व विभाग को दी।

    सूचना मिलते ही कानूनगो भूपाल गिरी, थानाध्यक्ष कैलाश सिंह बिष्ट तथा राजस्व उपनिरीक्षक रेनू भंडारी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। उपनिरीक्षक भंडारी ने बताया कि स्वजन सहित किसी की ओर से अभी तक प्राथमिकी नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि राजस्व पुलिस सभी कोणों से मामले की जांच कर रही है।

