    नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में चमका उत्तराखंड के दर्जा राज्य मंत्री का बेटा, ओलंपिक की राह हुई आसान

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    उत्तराखंड के युवा पिस्टल शूटर कल्पेश उपाध्याय ने दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल (.22) स्पर्धा में 53 ...और पढ़ें

    25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 534 अंक हासिल कर किया नेशनल क्वालिफाई. Jagran

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर । उत्तराखंड के उभरते हुए युवा पिस्टल शूटर कल्पेश उपाध्याय ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के 11वें दिन 15 वर्षीय कल्पेश ने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल (.22) स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले ही प्रयास में 600 में से 534 अंक अर्जित कर नेशनल क्वालिफाई कर लिया।

    जिले के भतौड़ा गांव निवासी कल्पेश पिछले वर्ष 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में नेशनल क्वालिफाई कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 25 मीटर .22 पिस्टल स्पर्धा में यह कल्पेश का पहला राष्ट्रीय प्रयास था, जिसे उन्होंने बेहतरीन अंकों के साथ सफल बनाया। स्पोर्ट्स पिस्टल .22 ओलंपिक कैटेगरी का खेल है, जिसे दो चरणों में खेला जाता है।

    पहले चरण में 300 अंकों का प्रीसिजन और दूसरे चरण में 300 अंकों का रैपिड स्टेज शामिल होता है। कल्पेश ने प्रीसिजन में 300 में से 256 अंक तथा रैपिड स्टेज में 300 में से 278 अंक प्राप्त कर कुल 534 अंक हासिल किए। जबकि यूथ कैटेगरी में नेशनल क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 515 अंक आवश्यक होते हैं।

    कल्पेश उपाध्याय दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय के पुत्र हैं। वह मात्र नौ वर्ष की आयु से पिस्टल शूटिंग का अभ्यास कर रहे हैं। वर्तमान में कल्पेश होम स्कूलिंग के साथ पूर्णकालिक रूप से शूटिंग अभ्यास कर रहे हैं और ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर तैयारी में जुटे हैं।

    नेशनल क्वालिफाई करने के बाद अब कल्पेश को .22 पिस्टल एवं अभ्यास के लिए .22 गोलियां विदेश से सरकारी दर पर टैक्स फ्री आयात करने की सुविधा मिल गई है। इससे पहले उन्हें अभ्यास के लिए महंगी दरों पर भारतीय बाजार से गोलियां खरीदनी पड़ती थीं।

    कल्पेश की प्रतिभा को देखते हुए उनके पिता भूपेश उपाध्याय ने देहरादून स्थित अपने आवास पर विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज स्थापित की है, जहां भारतीय खिलाड़ी एवं पूर्व बीएसएफ कोच अभिषेक दास के मार्गदर्शन में कल्पेश रोजाना 12 से 15 घंटे कड़ा अभ्यास कर रहे हैं।