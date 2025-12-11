जागरण संवाददाता, बागेश्वर: जहां जज्बा मजबूत हो और इरादे बुलंद, वहां सफलता खुद रास्ता बना लेती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है गरुड़ के सिल्ली गांव निवासी गोकुलानंद दुबे के सुपुत्र सुनील दुबे ने। सरस्वती शिशु मंदिर गरुड़ के पूर्व छात्र सुनील दुबे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं, जिससे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।

सुनील के पिता गोकुलानंद दुबे असम राइफल्स से रिटायर्ड हैं, जबकि माता भगवती दुबे गृहणी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर गरुड़ से हुई, जबकि कक्षा छह से 12 वीं तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कालेज गरुड़ से पूरी की। सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहने वाले सुनील का वर्ष 2012 में आर्मी मेडिकल कोर में बतौर नर्सिंग असिस्टेंट चयन हुआ था।