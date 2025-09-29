उत्तराखंड के इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर मनीष पांडे, गांव से है खास कनेक्शन

भारतीय क्रिकेटर मनीष पांडे आजकल अपने गांव में हैं। उन्होंने कोटागड़ी में कोकिला देवी और हरू मंदिर दफौट में पूजा की। उनके साथ माता-पिता भी थे। कोटगाड़ी मंदिर कमेटी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करवाया। गांव के युवा उनसे क्रिकेट के बारे में जानकारी ले रहे हैं।

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। भारतीय क्रिकेट टीम के आलराउंडर खिलाड़ी मनीष पांडे इस बीच अपने गांव में हैं। वह देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर रहे हैं। गांव के लोग भी उनके साथ फोटो ​खिंचा रहे हैं। गांव के किक्रेट प्रेमी युवा उनसे खेल के बारे में जानकारी भी जुटा रहे हैं।

क्रिकेटर पांडे ने कोटागड़ी में कोकिला के दरबार में पहले दर्शन किए। वहां से वह अपने गांव भीड़ी पहुंचे। सोमवार को उन्होंने हरू मंदिर दफौट के दर्शन किए। इससे पहले उनका चैत्र नवरात्र में गांव आने का कार्यक्रम था। तब परिवार के लोगों का सार्वजनिक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन था। तब पांडे नहीं आ सके थे। उन्होंने इस बार कोटगाड़ी में आयोजित कथा में भागीदारी की।

क्रिकेटर मनीष पांडे ने पिता कृष्णा नंद पांडे तथा मां तारा पांडे भी उनके साथ में हैं। कोटगाड़ी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पाठक, सचिव गोविंद कृष्ण पाठक, पुजारी जीवन पाठक ने उनका भव्य स्वागत किया। पूजा-अर्चना के बाद उनके परिवार ने मंदिर में पूजा की।

कोकिला मां के मंदिर में वेदज्ञ पंडितों से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया। शाम को वह आशीर्वाद लेकर परिवार संग चौकोड़ी लौटे। वह कुमाऊं मंडल पर्यटन आवास गृह में ठहरे। रविवार को वह अपने गांव भीड़ी पहुंचे। सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे वह हरु मंदिर दफौट पहुंचे। यहां पूजा-अर्चना करने के बाद अपने गांव लौट गए।