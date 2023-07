Bageshwar News: जान जोखिम में डाल उफनते नाले को पार कर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, प्रशासन पर उठ रहे सवाल

Bageshwar News इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बच्चे उफनते नाले को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो को सांसद आदर्श गांव सूपी का बताया जा रहा है। यहां नाला उफनाया हुआ है। स्कूली बच्चे बारी-बारी नाले को पार कर रहे हैं। जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है।

जान जोखिम में डाल उफनते नाले को पार कर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, प्रशासन पर उठ रहे सवाल

Your browser does not support the audio element.