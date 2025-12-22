Weather Update: बागेश्वर में सूखी ठंड का प्रकोप, पारा 3 डिग्री तक लुढ़का; बाजारों में पसरा सन्नाटा

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले में सूखी ठंड बढ़ने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हिमालयी गांवों में तापमान लगातार गिर रहा है, जबकि घाटी वाले क्षेत्रों में सुबह 11 बजे के बाद ही कोहरा छंट पा रहा है।

सूर्य की किरणें भी कमजोर पड़ने से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कंपकंपी छूटने लगी है। ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। रविवार सुबह जिले का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।