    Bageshwar: कांडा-सानिउडियार-रावतसेरा मोटर मार्ग से जुड़ेगा पाली चौक टिटोली, आवागमन होगा सुगम

    By Ghanshyam Joshi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत कपकोट विधानसभा क्षेत्र को एक और महत्वपूर्ण सौगात मिली है।

    कांडा-सानिउडियार-रावतसेरा मोटर मार्ग पर टिटोली के पास से पाली चौक टिटोली तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

    इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना की कुल लंबाई 1.7 किमी होगी, जिस पर चार करोड़ 31 लाख की रुपये धनराशि व्यय की जाएगी। स्वीकृति मिलने के साथ ही क्षेत्र में विकास को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है।

    यह नया मोटर मार्ग क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा आपातकालीन सुविधाओं तक पहुंच को मजबूत करेगा।

    सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति प्राप्त होगी। विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि लंबे समय से इस मार्ग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सड़क बनने से दूरस्थ गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से सुदृढ़ होगा, जिससे कपकोट क्षेत्र का समग्र विकास और तेज होगा।

